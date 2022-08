Si ni la platja ni la piscina han estat bons remeis per treure’s la intensa calor que ha fet aquest estiu, us recomano capbussar-vos al Museu de Menorca per millorar l’estat d’ànim. Tenen un aire condicionat seductor i potent que refrigera les idees i marida a la perfecció amb el passeig tranquil que proporciona la visita. L’altre dia ho vam posar en pràctica per fugir de l’infern sufocant que es vivia a peu de carrer i va ser molt gratificant. No sé si ja tenen els termostats a la temperatura que toca perquè més aviat feia una mica de fresqueta però realment, s’estava a la glòria.

No era la primera vegada que trepitjàvem l’espai del Convent de Sant Francesc, però tornar als museus que coneixes és com tornar a veure una pel·lícula o rellegir un llibre, sempre descobreixes coses noves i interessants. D’entrada l’exposició temporal sobre la gastronomia de Menorca, que a més d’entretinguda, és per sucar-hi pa quant a continguts, històries i detalls gràfics. Només falta poder menjar-la! El recorregut pel primer i segon pis amb la història antiga i moderna, des dels talaiots al segle XX va molt bé per refrescar dates i fets potser ja coneguts però que vistos en conjunt, prenen tot el seu sentit. Què diran els museus del futur de la Menorca d’avui dia? És una pregunta per fer-se. També em va fer gracia sentir la conversa d’uns turistes francesos que feien el mateix recorregut que nosaltres, tot comentant que trobaven a faltar més continguts dels set anys de dominació gala. Ou est la salle des français? Està clar que a cadascú ens interessa el que ens interessa i aquella parella, estava orfe de més referències de la gesta dels seus avantpassats. La Menorca francesa demana pas.