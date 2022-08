Filòloga, periodista, escriptora... És el currículum d’una de les tres organitzadores del primer congrés de terraplanistes de Balears que es farà a Menorca. La segona és llicenciada en Belles Arts i una reconeguda interiorista a Ciutadella, i la tercera és una infermera que va arribar a ser directora insular del Consell. No són, perquè ens entenguem, tres senyores que viuen a una cova. Alguna cosa passa quan tres universitàries decideixen sortir públicament per fer bandera d’una teoria tan anticientífica com que la Terra és plana. Però no són les úniques. En només uns dies han aconseguit que més de 150 persones paguin una entrada per anar a la trobada.

Neguen una evidència que qualsevol pot comprovar amb una simple posta de sol, un viatge en avió o amb els milions de fotografies que els satèl·lits envien cada dia des de l’espai. Pensar que tot és fruït d’una conspiració intergeneracional i planetària, on participen científics i estats de tots els colors polítics, capitalistes i comunistes, mitjans de comunicació grans i petits... és sorprenent i preocupant a parts iguals. Són persones que decideixen tancar els ulls davant la realitat i s’abracen a teories que van contra la lògica. I cada vegada sumen més i més seguidors. Quan al diari estàvem preparant la informació que sortiria publicada el passat dimecres, vaig haver de demanar si estàvem segurs que no fos una broma. Els eslògans del tipus «algo se está moviendo y no es la Tierra», que la seva revista de referència sigui «Primera plana», la foto de les organitzadores fent el gest de la terra plana, l’actuació d’un mag a la cloenda... però ho creuen realment. Les xarxes socials han fet possible que algú pugui viure escoltant només a qui pensa igual i reforça les seves idees preconcebudes, encara que siguin foradades. Sense debat, sense contrast. En definitiva, han obert la porta a poder viure en una realitat paral·lela.