Qué equivocado estaba, queridos lectores, cómo la he cagado. Todos estos años poniendo el foco a través de estos artículos en temas que consideraba importantes como: el clasismo imperante, el auge de la extrema derecha y los movimientos neoliberales, la crueldad del sistema capitalista más salvaje, la anacronía que supone tener reyes, los genocidios cometidos en nombre de la libertad, ya sea en la franja de Gaza, ya sea dejando morir ancianos en las residencias, el desastre del llamado cambio climático, el problema del turismo termita, la desaparición de la prensa honesta, la desigualdad creciente entre ricos y pobres y un largo etc. de cuestiones que solo han servido para distraernos de lo realmente importante.

Menos mal que tras leer los libros del catedrático de Física Cuántica John Wilson, que cuenta con un premio Nobel, un Grammy, un Goya y dos Pichichis consecutivos, además de ser un virtuoso en el noble instrumento de la zambomba y sufrir de digestiones muy fuertes con consecuencias ya conocidas, he abierto los ojos y he abandonado el ejército de los borregos para sumarme a la resistencia de los «despiertos».

John Wilson deja muy claro en su canal de youtube «Dejad de balar y empezad a aullar. Despertad malditos» que los Globernos y los Tierraplanistas están equivocados y cegados por el sistema, la Tierra tiene realmente forma de cubo, de cubo de basura para ser más exactos. También nos pone los puntos sobre las íes en temas tan vitales como destapar la gran mentira de la existencia de los pájaros, especie que fue aniquilada en su totalidad por la CIA hace más de medio siglo, lo que sobrevuela nuestros cielos son drones con plumas que usan las élites para tenernos controlados. El profesor Wilson también desmonta todas las películas que nos han hecho tragar los líderes, adictos al consumo de adenocromo para permanecer jóvenes y bellos, de la NASA-Disney. Ahora sé que la Luna es una mega estructura creada por los annunakis para controlar el planeta y el precio y suministro de cubitos de hielo.

Tras una ardua investigación en la Deep Intenernet he descubierto que existe un túnel que va desde Ciutadella a Maó dotado con la más avanzada tecnología y subvencionada por los constructores del NOM (el nuevo orden mundial). Y que los yates que llegan a nuestros puertos vienen cargados de reptilianos e iluminatis que trabajan para que sigamos viviendo en este gran Matrix creado por sus mentes satánicas. De hecho me he convertido en un negacionista de Monte Toro, lo que creíamos que era nuestra pequeña montaña es en realidad un holograma tridimensional proyectado en 360 grados para disfrute de los turistas, al igual que las proyecciones que se hacen de la puesta de sol en sitios como Punta Nati ¿se han fijado que el sol siempre se esconde a la hora exacta que ellos dicen? Ahí tienen la prueba irrefutable de que funciona con sesiones programadas como un cine.

Estoy seguro de que este será el último artículo que me publicarán, si durante años me he ganado el odio de los neocons y todos las élites explotadoras, ahora también me he granjeado la enemistad de las oscuras fuerzas ocultas que no quieren que la verdad salga a la luz. He tomado precauciones y he metido mi móvil en el microondas, no quiero que Bill Gates escuche mis pedos, y además estoy escribiendo este artículo con un gorrito de papel de aluminio cubriéndome la cabeza, aunque me temo que no será suficiente. Mucho lúpulo y feliz jueves.

