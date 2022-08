Darrerament s’ha instal·lat a la nostra societat la idea que totes les opinions són respectables. I s’ha que dir-ho clar, no totes ho són. La llibertat d’expressió permet opinar de tot, res més faltaria, però no cal confondre el respecte amb la tolerància. Es pot opinar de tot i és sa fer-ho, però açò no vol dir que tot el que es diu sigui respectable i vàlid. Dit açò, no us penseu que estic proposant prohibir parers o penalitzar alguns pensaments, per molt irrespectables que siguin. Aquí està la diferència entre la tolerància i el respecte.

Un pot opinar que fa vent del sud, però si l’Aemet ha dit que faria vent del nord i el penell marca que fa tramuntana, és evident que aquesta opinió no és respectable. I el que vulgui la pot defensar, però no serveix per res i no s’ha de tenir en compte a l’hora de triar una platja per anar a nedar. El terraplanisme, ara en boca de tots pel congrés que es farà a Ciutadella d’aquí a unes setmanes, és un altre exemple. En aquest cas d’unes opinions que no són respectables, encara que es puguin tolerar. El problema de l’actual societat és que tothom té a l’abast molta informació. I tothom es pensa que sap de tot, i s’acaba posant en el mateix nivell l’opinió d’un astrofísic que un que ha mirat quatre vídeos a Youtube. D’exemples en podríem posar molts més i alguns casos la frontera no és tan clara. Aquest article d’opinió mateix, que algú el pot considerar irrespectuós. O el cas de les vacunes. Crec que és respectable que hi hagi gent que qüestioni la seva eficàcia, però el que és irrespectable és que es defensi que si et vacunes t’insereixen un xip. Més casos, que estan en la frontera. El qüestionament del canvi climàtic, el racisme, l’homofòbia o el masclisme. Aquí un pot pensar que aquests pensaments no només no són respectables, sinó que tampoc són tolerables. I poden tenir raó. Però també és ver que mentre només siguin opinions i no suposin cap mal a tercers, poca cosa a dir, és que sinó s’hauria de prohibir algun partit polític, i açò no pot portar res de bo.