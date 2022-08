S’aigua és s’element més important i necessari per sa vida. Gràcies a ella és possible sa reproducció de moltíssims organismes vius. Diuen que es 70 per cent des planeta és aigua, i que es cos humà està compost per quasi un 80 per cent d’ella. Per tant, no hi ha dubte que es tracta d’un bé a cuidar, protegir i conservar. Fins aquí, tots d’acord. Ara, és necessari crear una nova psicosi col·lectiva fent por a sa gent amb que quedarem sense aigua a Menorca?

Tot va començar quan s’Ajuntament de Ferreries va decidir tancar ses dutxes de Cala Galdana i limitar s’horari de ses aixetes per fer net es peus. Es consistori ferrerienc al·legava sa sequera, un estalvi d’aigua i prevenir «futurs problemes d’abastiment». Segons es regidor de turisme de Ferreries, Antoni Salord, havien detectat un consum exagerat d’aigua a ses dutxes de Cala Galdana, però no va dir mai de quin consum exacte rallava ni de com van detectar aquest suposat consum exagerat. En funció de com evolucionàs sa sequera, s’Ajuntament va dir que decidiria si mantenia ses dutxes tancades o si aquestes tornaven a sa normalitat, donant així es servei que pertoca a tots es ciutadans. Va amollar una bona ruixada i s’esperen més aigües, però ses dutxes segueixen tancades.

As cap d’uns dies, s’Ajuntament de Ciutadella se sumava a Ferreries i Sant Lluís clausurant ses dutxes i rentapeus públics de ses platges, suposadament, com a mesura d’estalvi d’aigua. Més tard s’hi apuntarien Es Migjorn Gran i Es Mercadal. Però lo bo és que es propis ajuntaments des Mercadal, de Ferreries i de Ciutadella han reconegut que no tenen problemes d’abastiment d’aigua, però diuen que ho fan per «conscienciar ambientalment ets usuaris de sa necessitat de racionalitzar es consum d’aigua». Ja ho crec que es racionalitzarà a partir d’ara es consum d’aigua a ses platges si mos tanquen ses dutxes que pagam tots!

Concretament, des de s’Ajuntament de Ciutadella deien fa dues setmanes que «las duchas y lavapiés son un servicio del que se puede prescindir cuando hace más de 75 días que no llueve», però a la vegada, reconeixien «no tener problemas de suministro de agua potable». Senyors de dalt la Sala, si vostès mateixos reconeixen que tanquen ses dutxes de ses platges no per falta d’aigua sinó perquè els hi dona la gana, si una cosa no afecta s’altra ¿per què mos venen sa moto de que fa 75 dies que no plou com a excusa per tancar ses dutxes?

Ara ja no mos podem passar d’aigua es peus ni dutxar-mos per llevar-mos sa saladura a pràcticament cap platja de Menorca. Però Alaior resisteix. Es consistori alaiorenc presidit per José Luis Benejam es va negar rotundament a tancar ses dutxes de ses platges com demanava Junts per Lô. I és que es batle d’Alaior té tota sa raó, ja que ses reserves d’aigua des municipi estan en bona situació. ¿Per què vol tancar s’esquerra totes ses dutxes de ses platges de Menorca si es municipis tenen prou aigua? ¿Quina mosca els hi ha picat contra aquest servei habitual a tots es destins turístics de qualitat?

S’Ajuntament de Ciutadella justificava es tancament de ses dutxes afirmant que «fa més de setanta-cinc dies que no plou». Fa dues setmanes van ploure 80 litros per metro quadrat a Ciutadella. ¿Qualcú ha vist que s’hagin tornat a obrir ses dutxes de ses platges? Senyal que mos enganaven, una vegada més.

En es seu moment es va anunciar que sa dessaladora de Ponent tenia capacitat per produir 3,5 millons de metros cúbics d’aigua as consum urbà. Actualment, només està previst que aporti 1,1 millons. En tost de fer por a sa ciutadania, ara amb un fals desabastiment d’aigua potable, ¿per què no fa res es Consell insular perquè sa dessaladora de Ciutadella abastesqui d’aigua potable a tots es municipis de Menorca? ¿Per què no se connecta sa dessaladora de Ciutadella a tots es municipis de Menorca per sa carretera general, tal com se va prometre fa deu anys?

No me consider un gran defensor ni tampoc un usuari comú de ses dutxes i des rentapeus públics. Estic a favor d’un ús racional de s’aigua, açò sí, sense prohibicions ni restriccions absurdes. Però tampoc cauré en s’error de creure’m que a Menorca mos quedarem sense aigua quan estam envoltats d’ella i tenim una dessaladora a Ciutadella que només funciona a un terç de sa seua capacitat perquè es responsables polítics no han fet sa feina que tocava.

¿Han sentit a ningú des Consell o de cap Ajuntament reclamar as Govern balear ses inversions de 20 milions d’euros que van prometre l’any 2013? Idò, mentres no ho facin, que tanquin ses dutxes de ca seua i no ses de ses platges, i que no mos venguin amb que falta aigua perquè en feim un ús irresponsable. Ets irresponsables són ells per no executar ses millores que Menorca necessita. Obrin ses dutxes de ses platges, facin lo que toqui perquè sa dessaladora funcioni a ple rendiment i abastesqui d’aigua tota Menorca, i deixin de posar-mos més restriccions ridícules.