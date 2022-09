Para muchos mahoneses mañana, ‘Dissabte de la Mare de Déu de Gràcia’, será día de ‘cantares’. No en vano nuestra ciudad es music-friendly y los sonidos de Apolo siempre han corrido por sus venas. Alrededor de las mesas se reunirán colles de amigos y familias enteras cantando las canciones que nos hacen vibrar nuestro corazón menorquín. No faltarán las tonadas populares tradicionales dedicadas a los más pequeños como «Na Dolores», «Nai, nai», «Boni devant sa casa», «Sa cançó de sa cuinera», «Una dona llarga i prima»... para ya luego entrar en material de grueso calibre con un repertorio de tantas y tantas canciones que nos tocan el corazón. No faltarán las clásicas de Ortega Monasterio «Margarita y el mar», «Plora guiterra», «Na Nena», «Sa Balada d’ En Lucas»... tampoco las que el benemérito militar escribió con T. Mus: «Tornada parrandera», «Si fóssim gavines», «A romandre», «Escolta es vent»... Ni tampoco la «Jota Parrandera» de Los Parranderos donde se reconoce una verdad: que «ses fadrines mos agraden i ses casades també...» Muchos glosarán «anar a romandre a sa caseta», otros demandarán «Volem vi, volem vi…» y otros más proclamarán junto a los Parranderos el amor que sentimos los mahoneses por nuestro Mahón del alma... «Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor»... Y por supuesto que brillarán las habaneras tan populares en nuestra isla: «Allá en La Habana», «Es meu l’avi», ‘La bella Lola’, «Salió de Jamaica»... que se mezclarán con las rancheras también bien arraigadas en la ciudad junto a otras canciones que cantamos en fiestas tradicionales como «Clavel de la bella noche» ‘i un malquefer més...‘.

Incluso los más preparados se atreverán con el maravilloso «Himne a Menorca» de Deseado Mercadal, un hombre comprometido con su isla y su ideología. Finalmente y cuando ya duguin unes bones veles algunos quizás destrocen «Vell mariner», esa habanera de marineros solitarios tristísima pero brillante y maravillosa. Y llegará el turno del considerado himno de nuestra ciudad, una canción que la define: «Es Mahón». Su letra afirma que nuestra cuna «es una ciudad hermosa y galante, tiene comodidades de una ciudad grande, hay comercios de gran importancia, Juzgado de Primera Instancia y una hermosa electricidad/Mahón tiene muchachas bonitas, hay boticas, hay cafés, hay teatros y buenos paseos, y un puerto de mar al pie». Personalmente creo que la letra acierta, especialmente en lo de tener «muchachas bonitas», pero hoy decae en cuanto a cuidados de zonas verdes y en galantería por mor de actitudes últimamente fanatizadas que impiden a la ciudad ser lo que Mahón siempre ha sido. Como recordaba un amigo, su padre vivió la Monarquía de Alfonso XIII, la Dictadura de Primo de Rivera, la II República, el franquismo, la Nueva Monarquía... y en la ciudad siempre se cantó «Es Mahón» porque «pueden cambiar los regímenes políticos pero no se pueden cambiar los nombres de las ciudades». Amb s’ajuda de la Mare de Déu de Gràcia tot ho aclarirem si Déu vol. * * * Mañana Mahón farà es tro. La pandemia nos mantuvo ilegalmente enjaulados en casa como si fuéramos perdius engabiades. Y si no cayó el Gobierno, nosotros em vam fer prim. Para poner una sonrisa en las caras y superar la desgracia sufrida les propongo un verso picante de Joan Pons Moya (de los editados en 1989). Dice: «Na Carmeta s’altre dia a veure es metge va anar / I li va dir que ella tenia molt de reuma articular / Lo que te caurà millor i te donarà coratge és tot es cos fregar-lo / cada dia un bon massatge/ Va anar a un jove massatgista si la volia ben fregar / li va dir me trob molt trista i no me puc consular/ Ell no se va fer pregar i con si fos cosa de bruixes, amb un massatge entre ses cuixes, tot es mal li va llevar». Bones Festes.