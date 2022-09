Fa un any que em vaig jubilar. Quan em succeí tan feliç succés vaig tenir, en el ram de les coses pràctiques, una alegria i mitja: l’alegria sencera va ser que les medecines eren de franc. Jo tenc la teoria que ets jove mentre gastes més en bars que en farmàcies, tornes major quan gastes més en farmàcies que en bars i caus definitivament en la vellesa quan no gastes ni en un lloc ni en l’altre. És una teoria que té molts de forats, però com a entreteniment intel·lectual ja serveix. La mitja alegria va ser la del bus a baix preu. Sempre he estat un client del transport col·lectiu.

Just jubilat me’n vaig anar a fer-me la targeta al Consell insular. Content amb el carnet nou, em vaig presentar al correu per anar a Ciutadella. Jo havia fet nombres i em sortien així: 50% de descompte per ser jubilat, agafaré una T40, que és un altre 50% sobre el 50% i amb un euro seré a Ciutadella. Però el xofer em va foradar sa lletera quan em va dir que eren dos descomptes incompatibles, o un o l’altre. Vaig haver de conformar-me, que és una cosa que farem moltes vegades al llarg de la nostra vida. Tanmateix, vaig voler fer saber la meva opinió sobre el fet i vaig redactar una reflexionada carta al Departament de Mobilitat que vaig passar pel registre d’entrada del Consell. Tot en pla oficial. Al cap d’un temps em va respondre amb molta amabilitat en Damià Moll, que em va confirmar que el xofer no estava equivocat i que ho tindrien en compte en futures revisions del sistema. Pel que he vist aquests mesos, al Departament de Mobilitat tenen problemes més urgents que el de l’atenció als jubilats que, com ja sabem, tenen molt temps lliure, per tant, molt de temps per pensar.

Quan ja m’havia fet a la idea que en tindria per estona, va en Putin i envaeix Ucraïna. Ho fa després d’anys d’atacs del govern ucraïnès a les regions prorusses d’aquell país. Com a conseqüència, Estats Units i bona part d’Europa decideixen donar ajudes a Ucraïna perquè compri armament d’Estats Units i Europa, és clar, i aplicar una sèrie de sancions econòmiques i morals a Rússia. No sé quin resultat han tingut aquestes sancions dins Rússia, però dins Europa sí: dèficits energètics, crisi econòmica, increment de la inflació. Per a respondre a la crisi, els governs volen aplicar mesures per minvar el consum energètic: no portar corbata, actuar sobre els aires condicionats i abaratir el transport públic. Com a conseqüència de la guerra, idò, el correu de línia ja no és que sigui més econòmic, sinó que és de franc. Ja ho veuen, mai no podem dir jamai.