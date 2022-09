Madre mía, queridos lectores, no se han ido todavía los jodidos mosquitos tigre, es más, van más locos y agresivos que nunca, y ya tenemos aquí a las puñeteras moscas, que junto a las medusas, que por fin hacen acto de presencia después de un estío donde ni los biólogos marinos sabían dónde se habían metido, constituyen el combo perfecto de fin del verano para disfrutarlo rascándonos por tierra, mar y aire. La que sigue ausente de la fiesta, cuando más falta nos hace, es la tramontana, porque ya no pedimos que llueva, nos amargan tanto con apocalipsis varios, que nos hemos acostumbrado a conformarnos con muy poco, en este caso seríamos felices con una ligera tramontana, un viento amable que nos quitara de un soplo, moscas, mosquitos y esta sensación de humedad nivel «vivo en un manglar» que nos acompaña desde hace ya demasiado tiempo.

Estos temas que nos afectan directamente a nuestra piel, a nuestro sueño, a nuestras cervezas en patios y terrazas, a nuestro humor, a nuestra calidad de vida, son eclipsados por los grandes medios de comunicación empeñados en cubrir hasta el detalle más hortera de la muerte de una reina, ¡toma ya clasismo en vena y mitomanía patológica! Ya ven, la futura presidenta de nuestro país le hace a una reina inglesa los homenajes que no le hizo a una escritora madrileña de prestigio mundial, te gustaran o no sus ideas, como fue Almudena Grandes. No he visto ni un solo fasto oficial por el barrendero que murió de un golpe de calor mientras quitaba mierda de la capital del reino. Ahora van y me llaman populista por preocuparme más de los peones que de los reyes y de las reinas, pues vale, pues para ti tan simplón argumento. Si tú partes de la base de que hay vidas que importan más que otras, no tenemos nada de qué hablar, amiguito.

Si hay seres humanos que desean con todas sus fuerzas realizar genuflexiones ante otros seres humanos por el hecho de que estos lleven corona, adelante con eso, ¿no os llenáis la bocaza de libertad?, pues mamad monarquía hasta que os empachéis. Ahora bien, dadnos a nosotros la libertad para no tener que hincar la rodilla ante nadie, o al menos ante nadie que no queramos, y por supuesto no uses la pasta de nuestros impuestos para jugar a palacios y tronos. Espera un momento, claro, que vosotros neoliberales de pacotilla, y ultraderechistas sin complejos, habláis solo de vuestra libertad, es decir, libertad para hacer lo que os dé la gana, cuando os dé la gana y cómo os dé la gana, y el resto tenemos que bailar al ritmo de vuestra casposa música o sufriremos terribles consecuencias, ¡qué tramposillos que sois! Aunque basta un vistazo a la Historia para comprobar que siempre, pero siempre, siempre, habéis hecho lo mismo, lo triste es que haya todavía personas que no llegan a fin de mes, porque el amo no les paga lo suficiente por limpiar sus wáteres, y hoy estén muy tristes en sus casas siguiendo por la tele el entierro de una reina.

Vale, que cada cual ponga el debate donde le salga de las narices, si quieren ser súbditos, en lugar de ciudadanos, y creer que existen seres con sangre azul, que se unan a terraplanistas, creacionistas, negacionistas y conspiranoicos varios, y que nos dejen a los demás hablar de nuestras moscas y nuestros mosquitos, en definitiva, de nuestras mierdas diarias, que para ti no serán portada pero que son las que marcan más profundamente nuestras vidas. Ya ven, somos más de gente de a pie, que de gente de moqueta. Lúpulo y feliz jueves.

