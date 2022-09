És només una casualitat, però fa gràcia que McDonald’s obri el seu primer restaurant de menjar ràpid a Menorca l’any que l’Illa ha estat elegida Regió Europea de la Gastronomia, un distintiu que prest haurem d’avaluar si ha tingut la repercussió exterior que s’esperava. El més interessant, però, de l’arribada del fast food al polígon —teòricament industrial— de Maó és la increïble rapidesa amb què s’ha construït el local.

L’Ajuntament de Maó va concedir la llicència d’obra el dia 6 de juny i, quatre mesos després, n’estan enllestint els darrers detalls. Ni les vacances d’estiu han aturat les feines. Algun directiu de la multinacional podria aconsellar-nos sobre com agilitzar els projectes d’iniciativa pública que tenim en dansa a Menorca des de fa anys.

El Govern, igual que McDonald’s, també construeix escoles amb dissenys arquitectònics de copiar i enganxar, però tot i açò passen les legislatures i no es mou ni una pedra. Que ho diguin si no a les famílies des Mercadal. Alguna patronal menorquina podria organitzar una jornada informativa i asseure a la mateixa taula els gerents de l’hamburgueseria i els de la Conselleria d’Educació i, ja que hi som, també els de l’Ibavi.

L’any 2019 la Conselleria d’Habitatge va posar la primera pedra d’un bloc de pisos de protecció oficial al carrer Borja Moll de Maó. Prest es compliran quatre anys d’obres i encara no s’ha donat la clau a cap de les persones que figuren a una llista d’espera fossilitzada. Els promotors privats tenen dos anys de termini per acabar un edifici. A què esperen, exactament, per acabar aquests habitatges públics? No serà que volen tenir acabats els altres blocs de la mateixa zona perquè així la foto amb les autoritats abans de les eleccions quedi més lluïda?

Molt de criticar els grans tenidors de pisos buits i al final resultarà que és el Govern qui en té més de tancats. Per cert, que se n’ha fet d’aquelles cases «expropiades» a bancs i fons d’inversió a Menorca per destinar-les a famílies amb pocs recursos? Diria que, ara com ara tampoc no se n’ha lliurat cap.