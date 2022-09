1- Pues miren por dónde al fin ha llegado el día en que uno ha estado de acuerdo con unas declaraciones de un miembro del Gobierno de Sánchez. Ha tenido que ser el ministro de la Inseguridad Social el que ha dicho al fin una verdad: España debería armonizar la fiscalidad. Y ¿no es eso recentralizar?, es decir ¿no significa eso quitar poder a la autonosuyas y atar en corto a esos insaciables reinos de Taifas? ¿No debería regresarse al sentido común de las leyes comunes en un estado común y unido? Más ¿y porque solo habría que armonizar la parte fiscal y no los demás segmentos de la gobernación del país? ¿Por qué no regresar a lo práctico y ‘armonizar’ también la Sanidad? ¿Y por qué no la Educación? ¿Por qué no podemos tener una misma educación en todas las provincias españolas y los mismos libros de texto sin manipulaciones a conveniencia de las egocéntricas voluntades políticas regionales? ¿No hace eso la mayor parte de Europa?

La declaración del ministro sanchista ha caído como una bomba porque las verdades siempre ofenden. Y no digamos entre los actuales socios separatistas del PSOE que, histéricos, han visto amenazados sus feudos, esos deudos de la ‘pela identitaria’. Pero la historia nunca está escrita. Ni se detiene.

2- Hay que vivir en la manipulación permanente propia del nacionalismo radical para pavonearse de que la manifestación del pasado domingo día 18 contra el impedimento de estudiar ‘un poquito’ en castellano en Cataluña no reuniese ni de lejos a los que festejan cada 11 de septiembre la derrota de los Austrias en 1714. ¿Cómo pueden compararse unas manifestaciones lacadas con recursos oficiales sin fin y respaldadas absoluta y disciplinadamente por la prensa y los medios audiovisuales nacionalistas afines, con la humildad de unos resistentes sin respaldo económico e institucional alguno y sin más recursos que sus propias y escuálidas aportaciones?. Y mientras, el Gobierno central militando en su contra y el Govern separatista maquinando cómo joderles la vida de sus hijos.

La manifestación de Barcelona tuvo que luchar también contra el miedo cerval de muchos padres que no quieren ser identificados como no afines al totalitarismo identitario para no perjudicar a sus hijos. Vistas las circunstancias, la manifestación de 20.000 personas fue un éxito por cuanto después de casi 40 años de totalitarismo e inmersión forzosa, y después de un intento de golpe de estado, no se ha logrado doblegar y anular la resistencia de miles de humildes padres catalanes que quieren que sus hijos tengan las mismas posibilidades que los de los ricos catalanistas que llevan a sus vástagos a colegios privados caros donde la enseñanza no es solo bilingüe sino incluso trilingüe lo que ahondará en el futuro las diferencias entre las clases sociales de la región. Impedir un derecho cultural constitucional como es prohibir la elección de lengua es una obstrucción a la libertad individual. Una muestra de totalitarismo.

Algunos recordamos las protestas de padres catalanes allá a finales de los años setenta exigiendo que sus hijos estudiaran en su lengua materna por motivos pedagógicos suficientemente conocidos. Son exactamente los mismos motivos que ahora alegan los padres catalanes que tienen el castellano como su lengua materna. Pero ahora resulta que han cambiado las tornas y el nacionalismo practica lo mismo que hizo el franquismo: prohibir una lengua e imponer la otra. ¡Cuántas vueltas da la historia!

Notas:

1- El pasado miércoles cenamos en la Cantina de la Isla del Rey con una ciudadana rusa. Su versión sobre Ucrania es la oficial putinesca: ‘La OTAN ha rodeando a Rusia de bases militares y por tanto su país tiene el derecho a defenderse de la presión occidental’. Las discrepancias amenizaron una cena estupenda.

2- Las anunciadas listas para las elecciones del 2023 de los colonial-catalanistas locales evidencia ‘Més de lo mismo’: esa experiencia del mal.

3- El catalanismo en Menorca no sobreviviría sin las subvenciones que recibe de forma obscena y permanente. Cuando se acaben esas extracciones del dinero del pueblo se acabará con la enfermedad. ¡Mort es xòric!

4- El impuesto sobre el Patrimonio no existe en ninguno de los otros 26 países de la Comunidad Europea.

5- ¡Vaya unos Meloni los de Italia! ¿Se pondrán de moda?

6- Sábado: En la Catedral de Menorca se celebró la boda de una familia mallorquina vinculada a Menorca con cuatro hijos y el bautismo del último de ellos. El Reverendo J. Manguan dio una magnífica lección de adaptación a la realidad social y ofreció un sensato sermón que mereció las felicitaciones de los presentes. Después nos reunimos a manteles en la finca ‘Son Abatzer’, situada en la parte norte más virgen del término de Ferrerias (frente al antiguo predio de Son Pinyol y después de Binimoti, ahora de propiedad alemana, y de Sta. Cecilina de propiedad francesa, y antes de los dos proyectos rurales que construye Victor Madera cerca d’Ets Alocs). La finca, que ofrece unos paisajes impresionantes, está dedicada a la cría de la ‘vaca vermea’. Mi respetado amigo el párroco de la Catedral de Menorca me comentó allí que la Iglesia menorquina pasa por momentos muy difíciles y me confesó que el nuevo obispo que se nombrará, posiblemente en noviembre, quizás sea el último de la historia porque la diócesis de Menorca ahora es ya la más débil de toda España: en diez años solo contará con 10 sacerdotes. Me confiesa que la catedral subsiste de hecho por los ingresos turísticos mientras comentamos también el libro del admirado y admirable amigo Sebastián Rotger sobre la descristianización de la Isla, aunque es un fenómeno no específico de Menorca sino común en toda Europa. Una comida altamente interesante en el marco de la Menorca más pura.