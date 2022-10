Fer tirs de bàsquet en solitari és un mètode de relaxació barat i ecològic. Des de fa uns anys, a la Plaça Eivissa de Maó ja no relaxa tant. Van canviar les cistelles i ara són una porqueria. Dures, trèmules i, el pitjor, sense xarxa. Quan un tira en solitari, anotar sol ser un premi perquè la xarxa deixa la pilota morta. A la Plaça Eivissa és un càstig: si encertes sense tocar ferro, la bolla va enfora.

Dijous, un tirador que debutava a la pista es va sorprendre de la mala qualitat del que va definir com «aros antidisturbios». Vaig pensar, entre falls i llargues corregudes per anar a buscar la pilota, que algú a l‘Ajuntament va aprovar la compra, que tots els funcionaris competents devien emetre informes favorables a aquesta cosa. Tot impecable. Ara bé, des del canvi, el nombre de partits a la Plaça ha baixat molt. Un fracàs correcte i legal des del punt de vista administratiu.

Correcte i legal és també parar unes obres d’un parc fotovoltaic perquè falta un formulari. Ho fa una administració en la qual tots els seus dirigents s’aixequen cada matí amb un «bon dia circular i resilient, queda cafè sostenible?», sense deixar de repetir en tota la jornada aquestes parauletes desgastades, i que no paren de redactar plans, agendes, lleis, discursos, pregons, tuits, haikus, receptes i poemes en què la transició energètica és protagonista.

S’ha de ser molt obtús per no veure que és urgent fer front al canvi climàtic, ja no tenim (tampoc aquí) xarxa de seguretat. Per açò, entre tanta xerrameca i planificació, no s’entenen els pals a les rodes a qui dona passes endavant sobre el terreny i no sobre el paper. El permís del Camí d’en Kane és una incidència més, tal vegada menor però simptomàtica del que passa arreu. La dictadura de l’informe s’ha d’acabar. Quan arribem a 45 graus al setembre, serà un consol ben trist tenir tots els formularis col·locats en ordre als arxius del Consell.

I posin ja xarxes a la Plaça Eivissa, que si seguim així de gelosos amb la paperassa i els protocols prest no podrem tirar a cistella per altres calorosos motius.