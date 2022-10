El mateix món que sap crear un telescopi capaç de captar imatges de les primeres galàxies de l’univers, no sap preveure ni pair amb fiabilitat unes pluges que, només amb un matí intens, deixen molts danys, destrosses i una histèria automobilística, entre altres efectes.

Tampoc havíem vist venir la recent pluja de milions que les administracions públiques estan anunciant, una darrera l’altra, amb formats com deduccions fiscals, ajudes, IRPF, patrimoni, nòmines públiques, entre altres, per afrontar l’aberrant inflació.

Les condicions atmosfèriques que han animat la pluja de generositat pública són uns fons europeus postpandèmics que permeten a les administracions alliberar les partides pròpies d’inversions i la proximitat de les eleccions, que impulsa una arriscada subhasta d’ajustos fiscals adaptada al perfil ideològic de cada governant.

La pluja bona és la constant, moderada, periòdica, sense grans temporals ni llargues sequeres. Per açò, la por que fa aquesta allau de milions és que sigui una DANA electoral i que en desaparèixer els carregats núvols europeus arribi la dolorosa sequera. Algunes mesures sense dubte alleugereixen la situació de moltes famílies en un temps complicat, i com més redistributives siguin molt millor. Són més benvingudes les que arriben a la infanteria salarial que les amables amb els pares dels troglodites del col·legi major aquell. Però fer circular més diners no atura la inflació, precisament, ni promou una pujada dels salaris privats, molts congelats des de la formació de les primeres galàxies.

Les actuacions d’emergència s’han d’acompanyar de canvis estructurals i d’un equilibri, perquè atendre una emergència permanent ens pot ofegar. No tot s’ha d’abordar com una pandèmia. Els milions que ara plouen han de sortir d’alguna banda. No són regals. Provenen dels perillosament demonitzats impostos, d’una manera o altra. Si perdem de vista l’equilibri entre despeses i ingressos més enllà del curt termini, la sequera de les finances públiques serà més previsible i dolorosa que la pluja que cau del cel.