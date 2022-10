Bon dia. Que l’Ajuntament d’Alaior organitzi desfilades militars al Ramal per alegrar el personal entra dins la personalitat del batle, que crec que tant li seria fer una parada militar com un concurs de Miss Alaior i Míster Alaior. Ses coses són així i ell és batle perquè s’ho va guanyar obtenint la majoria de vots.

Que la parada d’Alaior a FITUR fos «apadrinada» per personatges de la categoria de Rappel, que va arribar tard, José Manuel Parada, Olga María Ramos, Jorge Roelas, Pepe Ruiz i altres comediants, res a dir. El sol surt per tothom. Que les estrelles de l’estiu 2022 a la vila hagin estat El Casta i Madò Pereta, entenc que és la imatge del poble que volen donar. Que en la programació de festes un plat fort sigui el guanyador de Gran Hermano, Ismael Beiro, que ara es dedica als monòlegs i pretén presentar-se a l’alcaldia de Cádiz contra -si finalment es presenta- l’actual batle, en Kichi, que no és cosí d’en Chiki, què hem de fer? I açò que en Beiro, que no sé què ens va costar, es defineix com apolític, ni de dretes ni d’esquerres (a qué em recorda açò? A en Franco, potser?), però que no s’amaga de proclamar-se pro PP i pro Feijóo i dir que Pedro Sánchez és una titella, però bé, abraçant el fatalisme podem exclamar: què hem de fer?

Açò que l’Ajuntament d’Alaior cedeixi gratuïtament un local a una associació que fa calendaris amb la cara del general colpista Millán-Astray, fundador de la Legión, amic personal de Franco, ja em toca un poc sa moral. Que alguns militars convidats, ben gats, montin un sarau després d’un dinar en una festa que ha organitzat l’Ajuntament i es posin a cantar cançons masclistes, li hem de retreure, faltaria més; però que ara duguin a Jesús Ángel Rojo, de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y Belén, en possessió de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V, de la Sociedad Heráldica Española, per celebrar el dia de la Hispanitat, ja em preocupa més. He entrat al seu canal de televisió casolana i veig que diu que el diable té un pla per acabar amb Espanya, que el papa, pobre home, a més de passejar una creu de Satanàs al pit, està a les ordres dels maçons, i que els enemics d’Espanya són l’esquerra i els sobiranistes. Fa dies que pens a veure si no tindrà raó?