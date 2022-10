S’Excel·lentíssim senyor batle d’Alaior, José Luis Benejam, ha tornat ser blanc de sa parròquia catalanista per convidar es periodista i historiador Jesús Ángel Rojo a donar sa conferència institucional en motiu des 12 d’octubre, Dia de sa Hispanitat.

Rojo és autor de diversos llibres («Los invencibles de América» o «Cuando éramos invencibles») que pretenen posar en valor ses gestes dets espanyols a Amèrica que van ser silenciades i oblidades per sa llegenda negra escampada mundialment per ses potències europees (especialment Itàlia i Holanda) enemigues i competidores de sa Monarquia Hispànica en es Nou Món: es descobriment d’Austràlia o de l’Antàrtida, sa primera volta al món o ses èpiques batalles des terços espanyols contra es britànics. Afirma s’escriptor i president des canal Distrito TV que Espanya és sa nació que més ha fet per sa civilització occidental d’ençà de sa caiguda de s’Imperi Romà. Raó no li falta, ja que s’Imperi Espanyol va ser responsable de sa primera globalització amb s’intercanvi de productes, animals i persones entre Europa i Amèrica, destacant es mestissatge entre espanyols, europeus, americans i africans.

Com no podia ser d’altra manera, cada vegada que un polític s’atreveix a celebrar sa Hispanitat o a sentir-se orgullós de ser espanyol, han de sortir ets ofendiditos de torn a gemegar, a treure a passetjar es fals genocidi que mai va existir a ses colònies espanyoles d’Amèrica —a diferència de ses altres potències europees que no van fer mescla de sang, sinó al revés, sa població indígena va ser exterminada sistemàticament— o a posar-li ràpidament s’etiqueteta de «fatxa».

Es nostros ofendiditos habituals són Esquerra de Menorca o Més, que a través des seu coordinador general i vicepresident des Consell insular, Miquel Àngel Maria, s’han hagut d’esforçar molt per fer sa següent piulada: «Conviden un ideòleg de l’imperialisme espanyol violent, defensor orgullós del genocidi a Sudamèrica. Però llavors els nacionalistes som noltros».

Sr. Maria, es nacionalistes són vostès perquè, senzillament, així ho reconeixen ets estatuts des seu partit polític (PSM - Entesa nacionalista, integrat dins Més). Però es tema no és aquest, sinó sa incoherència des discurs des catalanistes en relació a sa nostra història.

Si per el PSM es 12 d’octubre va ser un ‘genocidi’, ¿per què celebren es 17 de Gener, quan ses tropes cristianes van assassinar i robar ses terres des musulmans menorquins? Si sa conquista i colonització espanyola d’Amèrica va ser un ‘genocidi’, ¿no ho va ser també sa conquista i colonització cristiana de Menorca? ¿O van venir a sa nostra illa a repartir caramel·los ses tropes del rei Alfons III?

Des de Més mos volen fer creure que celebrar es 12 d’octubre i estar orgullosos de ser espanyols és de fatxes genocides, però que celebrar Sant Antoni —perdó, «la Diada»- és de bons menorquins.

Sa hispanofòbia pessemera no entén que sa majoria de menorquins mos sentim orgullosos de ser menorquins i espanyols, i que no feim parts i quarts amb sa nostra història. Se pot celebrar es Dia de sa Hispanitat i Sant Antoni. Se pot ser menorquí d’arrel, i bon patriota espanyol. Però lo que no té fonament és acusar ses dates i ses gestes històriques de sa Nació Espanyola de genocidis de gent d’ultradreta, i en canvi, celebrar sa conquista cristiana de Menorca per sa força de ses armes contra es musulmans menorquins.

Sa xerrada serà avui, dimecres 12 d’octubre, a les 20:00h a sa sala d’actes des Convent de Sant Diego. Bona ocasió per escoltar una lliçó d’història des nostro país, Espanya, entre tanta renou i fake news separatistes.