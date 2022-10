Però Andorra encara ho és més. Per ser igual de grosses, a Menorca li haurien d’arrabassar els termes municipals des Mercadal i d’Alaior. Perquè el Principat del Pirineu fa exactament 468 quilòmetres quadrats. I hi viven unes 80.000 persones.

Però els actes de justícia no depenen -o no haurien de dependre- de la mida dels països. En tal cas, la justícia sempre es decantaria pel més fort i per açò ja hi ha l’exèrcit. I la prova que la mida no importa és que un dels jutges del Tribunal Europeu de Drets Humans és el magistrat andorrà Pere Pastor Vilanova.

De tal manera que la justícia andorrana no ha tingut cap complex a l’hora d’abordar uns delictes que es van cometre -presumptament- en el seu territori cap a l’any 2014. I dels quals en fa responsables aquells qui eren president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i els seus ministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro, d’Interior i d’Hisenda.

Tot va començar a mitjan 2014, quan l’agregat d’Interior de l’ambaixada espanyola a Andorra va comunicar al responsable del banc Banca Privada d’Andorra que si no col·laborava amb el govern espanyol, «el banc moriria». I la frase és textual perquè el banquer va tenir la precaució de gravar tota aquella conversa i les posteriors...

La «col·laboració» consistia en facilitar els comptes corrents dels senyors Artur Mas, Oriol Junqueras i Jordi Pujol. El banc s’hi va negar en nom del secret bancari de la legislació andorrana, encara que més tard també s’ha sabut que els dos primer no hi tenien cap compte, al banc. Però sembla que la negativa a col·laborar va tenir conseqüències inesperades.

A començaments de 2015, el Tresor dels Estats Units va emetre una alerta en el sentit que el banc Banca Privada d’Andorra era «una institució financera estrangera sotmesa a preocupació de primer ordre en matèria de blanqueig de capitals». L’alerta va quedar esborrada uns mesos més tard i, per molt que s’ha investigat, a dia d’avui no se sap ni què ni qui la va provocar. Secret d’Estat.

Però la reacció del Banc d’Espanya ja s’havia produït. Va intervenir el Banc de Madrid -propietat de Banca Privada d’Andorra-, que tenia més de 15.000 clients i una solvència reconeguda. I de la mateixa manera va actuar l’Institut Nacional Andorrà de Finances amb la Banca Privada d’Andorra, que operava a mitja Europa també de forma solvent.

La intervenció va provocar la liquidació dels dos bancs, però l’acusació no s’ha pogut demostrar, ni hi ha cap procediment judicial contra els seus antics administradors. Els tribunals ja han desmentit el blanqueig de diners i ells ara reclamen indemnitzacions que compensin la destrossa.

Però els jutjats andorrans van més enllà, després que la Fiscalia i l’Audiència Nacional espanyoles han confirmat que unes notes de l’excomissari Villarejo sobre el tema «eren notes policials i oficials». Tot en el marc dels judicis contra l’excomissari. Ni la justícia ni el Congrés espanyols no volen parlar de l’Operació Catalunya, però a cada passa que fan més entropessen amb ella.

Així és que la justícia andorrana investiga ara l’expresident i els dos exministres del govern espanyol per suposats delictes de coaccions, amenaces, xantatge, extorsió i creació de document fals, que haurien estat executats per policies espanyols.

Com a país independent, les actuacions d’Andorra fora de casa estan supeditades als acords internacionals. De tal manera que la petició de fer declarar els senyors Rajoy, Fernández Díaz i Montoro, i molts implicats més de segona fila, es va enviar al govern i la justícia d’Espanya.

I les dificultats per obtenir una resposta positiva, ja es poden imaginar. Ser petits té els seus inconvenients, i a Menorca prou que ho sabem. Tots tres implicats van recórrer en contra i l’Audiència de Madrid els ha donat la raó en teoria, però no a la pràctica. I és que la justícia espanyola encara és més complicada del que podríem pensar...

Perquè la cosa és que, mentrestant, la jutgessa del Jutjat nº 32 de Madrid, entenc que encarregada del cas, ja havia pres una decisió favorable a la petició d’Andorra que ja no era possible de revocar. Ho afirmava la pròpia Audiència de Madrid. Així és que tots tres implicats haurien de declarar.

Però no. Dilluns passat, de matí, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va paralitzar d’urgència l’actuació. I ara, d’aquí a dijous, haurem de veure què en diuen els advocats de l’Estat i de la Fiscalia...

I és que Andorra és molt petita. Com Menorca.