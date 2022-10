El cant és una afició important a Menorca, on hi ha molta tradició tant de cançó elaborada com de popular. Es diu que hi ha el teatre d’òpera més antic de tot l’Estat i que temps enrere les companyies venien a Menorca a fer les proves dels muntatges operístics perquè el públic era molt entès. I a l’Illa és molt fàcil acabar un dinar o una vetlada amb cançons col·lectives.

Tots els pobles del món canten i podria ser que fos una activitat derivada de la nostra condició natural. Perquè moltes altres espècies també ho fan.

Els ocells són especialment coneguts per la seva capacitat d’emetre sons amb una important capacitat de projecció a l’espai. Disposen d’una anatomia especialment dissenyada per fer-ho. Des de reclams repetitius, que solen anar destinats a advertir que el territori està ocupat, a melodies molt més elaborades, orientades a impressionar als congèneres que es vol conquerir.

Durant molts anys, els científics pensaven que només els mascles cantaven. Amb plomatges cridaners i comportaments més visibles, ells s’encarreguen de les tasques de marcatge de l’espai i de desplegament d’encants per cridar l’atenció. Una creença que s’ha desmentit quan les dones han entrat en el món de la investigació i han demostrat que també hi ha moltes espècies on les femelles canten i es donen a conèixer, d’una manera no tan ufanosa, però també efectiva pels seus objectius.

I és que les creences marquen gran part de les nostres impressions. La incidència cultural i la manca de coneixement més incisiu, fan que encara hi hagi discursos que defensen posicions més per inèrcia que per convenciment.

Per segles, els humans hem perseguit les balenes, perquè són animals molt grans dels quals es poden extreure una gran diversitat de productes. Amb l’arribada de tecnologies sofisticades, la captura es va incrementar molt el segle passat, fins a començar a posar algunes espècies a la frontera de l’extinció. Això va provocar reaccions de la gent sensible als valors naturals i hi va haver importants campanyes i conflictes.

Però una de les eines que va resultar més efectiva va ser donar a conèixer, de manera generalitzada, el cant de les balenes. La bellesa del sons emesos per aquests mamífers marins és realment especial. Són unes melodies dolces, amables, carregades de matisos. Ara es sap que van canviant al llarg de les temporades i que no és desencertat interpretar-ho com a música.

Difondre el cant de les balenes va ser com fer sentir a la humanitat una preciosa melodia on els propis animals demanaven respecte. Molta gent va notar de manera íntima aquest dret a la vida. I llavors les imatges dels activistes que s’interposaven davant els arpons van agafar tot el sentit. I les polítiques de conservació dels cetacis van canviar dràsticament.

La immensa majoria d’Estats van decidir acabar amb aquesta pràctica i permetre així que les espècies tenguin oportunitats de recuperar-se. Encara hi ha gent que caça balenes i els productes es venen als mercats. Alguns intenten fer-ho sense caure en el descrèdit i diuen que fan caça amb finalitats científiques.

Això recorda el cas, que ara torna a estar sobre la taula a Menorca, del parc aquàtic fet sobre terrenys protegits. En aquell cas es va al·legar que es feia una excepció perquè els tobogans a l’exterior podien tenir una significativa aportació a la desestacionalització turística.

Però en el futur pròxim no ens faltaran places turístiques ni llocs on anar a nedar. Ens faltarà aigua i sistemes de producció d’aliments adaptats al canvi climàtic. Ens faltaran insectes que pol·linitzin i alimentin tota la xarxa tròfica de la natura. Ens faltaran iniciatives per recuperar la fertilitat de la terra després de dècades de pesticides i adobs químics que hi han eliminat la seva microbiologia. Reptes que tenen sortida però que encara costen de fer avançar.

Un parc aquàtic a l’exterior no serveix per desestacionalitzar la temporada turística i així ho han dit els tribunals. No és raonable fer-lo en una zona rústica quan tots els altres s’han fet en zona urbana. No és defensable que s’hagi de fer a rústic protegit quan hi ha parcel·les urbanitzables a la vora. No es sostén que això hagi de servir per dinamitzar l’economia quan les pròpies empreses del sector ho duen al jutjat al·legant competència deslleial.

Escolteu, si no ho heu fet mai, la veu de les balenes. És fàcil a internet. Potser qualque dia podrem percebre, de manera majoritària, el cant de la natura. Llavors serà més planer conservar-la i recuperar-la.