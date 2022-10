Aquest matí la Fiscalia Superior de Medi Ambient tindrà damunt la taula l’expedient que li ha preparat el Consell sobre l’aparició de restes d’animals dels escorxadors a l’abocador de Milà. Un material que la institució obliga a incinerar a un preu caríssim, prop de 900 euros per tona, subvencionats amb doblers públics. Un negoci que, en el cas de Menorca, s’ha inflat encara més obligant a cremar els sandach que no són de risc i que es podrien enterrar.

A més de les imatges, la investigació del diari «Menorca» ha aportat testimonis i documentació sobre aquesta pràctica, incloses factures per incinerar material que ha acabat a l’abocador. Els informes, però, que es trobarà el fiscal al seu despatx ometen aquests indicis d’irregularitat perquè el Consell s’ha limitat a fer el mínim per cobrir l’expedient. Ni tan sols accepta com a prova les fotografies que han destapat el cas. No s’ha preocupat d’identificar els cròtals dels animals que apareixen enterrats per descobrir si es va pagar o no per incinerar-los. No ha demanat les factures abonades pels escorxadors tots aquests anys per creuar-les amb les dades de funcionament del forn. No ha cercat testimonis de transportistes o de treballadors. I ni tan sols explica per què a la memòria oficial del Consorci de l’any 2018 apareixen 112 tones de sandachs enterrats a l’abocador en contra de la seva pròpia normativa, un servei que a la comptabilitat de Maó i Ciutadella apareix com a pagat a preu d’incineració.

Els tècnics del Consell es limiten a dir que ells han anat allà i no han vist animals enterrats. Però si tot funciona bé, per què anuncien ara que posaran més càmeres, canviaran els protocols i contractaran una empresa externa de vigilància? Estam davant un contracte públic de 80 milions d’euros, el més important del Consell, i no pot ser un secret d’estat allò que ha passat més enllà de la barrera de Milà.