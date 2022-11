Sembla una broma de mal gust que l’anunci del Banc Central Europeu (BCE) de la pujada del tipus d’interès fins al 2 per cent coincideixi amb la presentació dels balanços trimestrals de les entitats bancàries que han fet públics uns beneficis milionaris records.

Així mentre l’Euribor, que després d’aquesta pujada del BCE, no seria estrany que passés del 3 per cent el que suposa que un hipotecat variable d’uns 150.000 euros pagui 375 euros mensuals, els bancs umplen cada vegada més les seves caixes.

I és que els balanços d’aquest any dels bancs, que es queixen que els hi apugin impostos, són molt bons. I en part ho són precisament per aquestes pujades agressives de tipus d’interès dels darrers mesos. El Banc Santander ha guanyat en nou mesos 7.316 milions d’euros, un 25 per cent més que en 2021; BBVA, 4.842 milions (+46%); CaixaBank, 2.457 milions (+17,7%), Banc Sabadell, 709 milions (+92%); Bankinter, 430 milions (+21%); i Unicaja acumula un benefici de 260 milions d’euros (+66%). I l’any encara no ha acabat.

Els hipotecats estem amb el cor estret pel que passarà quan ens arribi l’actualització anual. El Govern prepara ajudes per les famílies vulnerables, conscients que el que li costa arribar a final de mes serà impossible que pugui assumir un extra de 300 euros mensuals.

El problema va més enllà, ja que si no es fa res els hipotecats de renda baixa es convertiran de cop en vulnerables, i els de renda mitja passaran a tenir unes rendes baixes. Un empobriment general de la població, que és el que el final es pretén amb l’objectiu de reduir el consum, fer baixar la demanda i frenar l’escalada de la inflació.

La banca supòs que és conscient que si no fa cosa tornarà a passar el mateix que succeí en 2008, i els hipotecats com que no poden pagar entregaran les seves cases. Les entitats no volen tornar a ser immobiliàries, i el que volen és cobrar les quotes. I per açò, l’única solució passa per congelar les quotes hipotecàries, com ha plantejat CaixaBank a la resta dels bancs, que de moment no han piulat. Perquè val més 500 euros en mà, que 875 volant.