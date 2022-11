As cap de cinc anys de sa dolorosa pèrdua de s’artista ciutadellenc Pepe Torrent Vivó (Ciutadella, 1975 - Perú, 2017), s’Ajuntament de Ciutadella segueix sense complir sa moció aprovada per unanimitat en es ple municipal on s’acordava sa col·locació d’una placa a Can Saura que recordàs es seu nom, trajectòria artística i es seu compromís amb Ciutadella.

Sa regidora popular que va dur endavant sa iniciativa, Asunción Pons Fullana, va recordar en es seu dia que «sa inesperada mort de Pepe Torrent Vivó as quaranta-tres anys d’edat va provocar una gran consternació a Ciutadella, tant per sa seua joventut com per ser molt conegut i apreciat per sa seua trajectòria artística i participació en activitats culturals». I és que en Pepe no només era estimat en es món artístic, sinó que ja forma part de sa memòria col·lectiva de tots es ciutadellencs que teníem per costum saludar-lo i conversar amb ell fent un cafè, dibuixant en es carrer o fent sa seua vida, tan íntimament lligada a Ciutadella.

En Pepe, nét des Pintor Torrent, fill de Carlos Torrent i de sa pintora Carme Vivó Saura, artista en una família d’artistes, va guanyar diferents premis de fotografia i dibuix, però sobretot, un des seus grans honors va ser pintar ses carotes de ses Festes de Sant Joan durant es bienni 2012-2013 que van presidir Luis de Olivar O’Neill i Simón de Olivar Vivó.

S’acord des ple de desembre de 2017 des qual el PP exigeix es seu compliment demanava que s’organitzàs «un acte senzill, amb s’assistència de sa família Torrent Vivó, per sa col·locació d’aquesta placa en record i homenatge a Pepe Torrent Vivó». Sembla mentida que en cinc anys, s’Ajuntament de Ciutadella no hagi estat capaç de trobar un moment per complir un acord de 2017 i homenatjar un dets artistes més estimats de Ciutadella. Es poble i ets amics d’en Pepe ja van donar sa talla amb aquell gran homenatge celebrat as Casino 17 de Gener. S’Ajuntament ja arriba tard, però més val tard que mai. En Pepe s’ho mereix.