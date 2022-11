Vade retro es una expresión que viene del latín y que solemos utilizar para dirigirnos a Satanás. Hoy, mucha gente no sabe qué quiere decir vade retro ni Satanás. Por si lo quieren saber, lo primero significa «retrocede» o «apártate». Y Satanás viene de Satán, que en hebreo quiere decir «enemigo» o «adversario». Es la personificación del mal y la tentación, que suelen ir unidos. Lo vemos como un personaje siniestro, pero es una realidad humana tan vieja como el hambre y el miedo. El hambre se junta con las ganas de comer y el mal con el pecado. Para la religión, Satanás es el adversario de Dios. Recibe otros nombres, tales como: lucifer, belcebú, maligno, demonio o diablo. Los nombres no deben despistarnos. Continuamente nos está tentando y nosotros lo rechazamos con un vade retro.

Hay tantas cosas que debemos rechazar y que nos atraen de manera fatal, como la comida basura, la riqueza o el populismo. Si no nos atrajeran, sería fácil decirles que no y pasar de ellas. Pero por algo rezamos y le pedimos a Dios: No nos dejes caer en la tentación. En la tentación se cae, porque si hubiera que subir no existirían tantos pecadores.

Vade retro, Putin. O Trump. O cualquiera que nos lleve al infierno seduciéndonos con engaños y falsas promesas. La salvación depende de que no nos dejemos llevar por la poderosa atracción del todo vale. El relativismo nos desarma y no saber decir que no es el camino más corto hacia la perdición