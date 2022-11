Si primer «Es Diari» mos informava en exclusiva des vertits irregulars d’animals morts enterrats entre es fems as Milà -recordin aquells caps de vaca o es porcs en avançat estat de descomposició amb es trossos de budells escabellats-, quan per llei haurien de ser incinerats, ara tenim un nou escàndol.

Despús-ahir el MENORCA publicava imatges d’un camió descarregant mobles, matalassos i restes de poda, materials que no poden ser enterrats i que han de ser derivats a un gestor autoritzat. Una nova mala praxis que incompleix s’autorització ambiental. ¿I lo més fort de tot què és? Que a ses memòries oficials no consta absolutament cap registre d’aquests enterraments irregulars de vertits prohibits. ¿Des de quan va aquest escàndol mediambiental? ¿Qui és es màxim responsable d’aquestes irregularitats?

Sa presidenta des Consell, Susana Mora, i es conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, no poden seguir sense assumir responsabilitats i acusant «Es Diari» per fer sa seua labor periodística informant es menorquins de ses vergonyes de sa gestió irregular des Milà.

Prest voldran cobrar un nou impost as pagesos perquè, segons ells, «es pets de ses vaques contaminen molt». Però aquí s’enterren restes d’animals en descomposició i ningú des Consell insular assumeix responsabilitats. Vísceres i restes d’animals en descomposició, mobles i matalassos, restes d’arbres i tubs de PVC són només uns pocs exemples de sa porqueria que s’enterra irregularment a sa nostra illa. Vergonyes putrefactes que cada dia se tapen amb terra davall sa nostra Menorca. Com era allò… ¿qui estima Menorca no la destrueix?

¿Açò és sa Reserva de sa Biosfera que volen PSOE, Més i Podem? ¿On són ets ecologistes del GOB i companyia amb s’escàndol des vertits irregulars as Milà? Ah, perdó, que ara governa s’esquerra i no toca fer manifestacions. Ara toca ser ecosilenciosos. Però quan governi sa dreta, hi haurà emergència climàtica i sa culpa de tots es mals naturals de sa nostra illa i del món mundial serà seua. O d’en Franco. SOS, Menorca. No podem MÉS d’hipocresia!