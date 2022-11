No me sorprende pero sí que me enorgullece los reiterados galardones logrados en el prestigioso concurso internacional sobre quesos World Cheese Award, en esta ocasión celebrado el pasado 2 de noviembre de 2022. Me enorgullece, repito, que por ejemplo Son Mercer de Baix, con un queso Mahón Menorca haya logrado la medalla de oro. Esta finca del término de Ferreries tiene como responsable a doña Magdalena Bagur, quien hace ya 30 años tuvo un sueño que ahora ha recogido ella, elaborar un queso de prestigio entre los grandes quesos del mundo. Efectivamente ahora uno de sus espectaculares quesos ha sido distinguido con la medalla de oro.

Quienes con sus quesos concurran a la World Cheese Award, saben muy bien a qué me refiero cuando señalo la dificultad de ser distinguido con un primer premio. El prestigio logrado con una medalla de oro es tan grande como la dificultad que hay en conseguirlo. Deben saber que por ejemplo este año han concurrido 4.434 quesos de 42 países diferentes, razón más que suficiente para que quede advertido quien se atreve a que su trabajo como maestro o maestra quesera esté presente en este certamen pues ya saben que su trabajo pasará por pruebas muy difíciles de superar y que tan solo las mejores piezas a nivel mundial conocerán la gloria de ver valorada su altísima calidad. Doña Magdalena Bagur lo ha conseguido con un queso elaborado con leche cruda de vaca. La maduración de estos quesos es de 6 a 8 meses. Pero Menorca en el complejo y sensorial mundo de los quesos no es un verso suelto; los premios obtenidos a lo largo de los años en tantos certámenes internacionales, dan la razón a quien como yo solemos con frecuencia recoger el testimonio escrito del increíble potencial quesero de nuestra isla. En el mismo certamen celebrado el 2 de noviembre en Gales, Reino Unido, también han sido premiados los quesos de la Cooperativa Ganadera Coinga, con un curado que se ha llevado la medalla de plata y una medalla de bronce para un tierno. Esta marca ya acumula la increíble cantidad de cinco medallas en los premios World Cheese. Esa continuidad prestigia la marca Coinga porque si es muy difícil llegar ni les cuento lo que cuesta mantenerse, sobre todo cuando se trata de mantener una calidad reiteradas veces ya premiada y no solo en este certamen, también ha sido esta marca premiada en otras ocasiones y en certámenes diferentes, por ejemplo los premios Cincho. Por eso me parece oportuno que el director general don Santiago Tadeo haya recordado la labor de los distintos «llocs» asociados para conseguir una leche muy cuidada en todos los momentos de su esmerada elaboración. No en vano Coinga es la única marca menorquina, que yo sepa, que cuenta con el certificado de «Bienestar Animal». Cuando decía yo que la altísima calidad de los quesos menorquines no era un verso suelto lo hacía apoyándome en los datos. Fíjense solo, por poner algún ejemplo: el 4 de noviembre de 2018 los quesos de Menorca consiguieron 14 medallas en los World Cheese Award en la localidad de Berger, Noruega, donde Subaida consiguió 5 galardones entre los que sobresalía una medalla de oro. En el año 2016 un «Cala Blanc» de la empresa Sa Canova, de Ferrerías, consiguió con este espectacular queso que se le distinguiera como segundo mejor del mundo. Este queso se elabora con leche pasteurizada de vaca. En esta ocasión el certamen se celebró en Santander, zona de gran tradición quesera que cuenta con una gran variedad que por aquellos lares llaman quesucos.