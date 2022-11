Quan el setembre de 2013 van tenir lloc les manifestacions més grosses de la història recent a Balears amb prop de 100.000 persones a Palma i entre 8.000 i 9.000 a Maó en contra del polèmic i caòtic TIL, alguns dirigents del PP van sortir a dir que no n’hi havia per a tant, que a l’engròs representava manco del 10 per cent de la població.

Raó no els hi faltava. Però confondre manifestants amb votants i menysprear una multitudinària protesta com fou aquella fou un immens error, que en gran part els hi passaria factura a les eleccions de 2015. El PP perdé prop de 72.000 votants, dels quals 6.000 es deixaren a Menorca, el que representava que un de cada tres electors que els votà en 2011 no ho feu en 2015. I el pitjor per ells, es quedaren sense majoria absoluta al Parlament i al Consell de Menorca.

Les manifestacions de 2013 foren un avís, i el PP no es va donar per al·ludit, i només va fer marxar enrere quan la justícia liquidà el TIL. De fet, encara en Bauzá, ara a Ciutadans, treu pit d’aquella nefasta experiència.

A Madrid diumenge va tenir lloc una altra multitudinària protesta en aquest cas per la sanitat pública. 200.000 manifestants, segons la Policia; més de 600.000, pels convocants. El Govern d’Ayuso immediatament va dir que la manifestació havia estat un fracàs. Matemàticament, encara va anar més enfora, i amb la hipèrbole per bandera, va dir que el 99 per cent dels madrilenys no l’havia secundada. L’1 per cent de la Comunitat són 66.000 persones.

L’esquerra, no és nou d’ara, sempre ha sabut mobilitzar el carrer molt més que la dreta. Malgrat tot quan una protesta aconsegueix aglutinar aquesta gernació és que igual cosa no s’està fent bé. I convindria que els governants, pel bé de la comunitat i dels seus propis interessos electorals, analitzessin la situació i intentessin aportar alguna solució, més que negar el problema o acusa a tots els altres de ser-ne els responsables, perquè igual aquest 10 per cent que s’ha atrevit a sortir el carrer pot ser que representi un percentatge més elevat de votants el dia de les eleccions. Si no que li demanin a en Bauzá.