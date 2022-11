Unos amigos residentes en el término de Sant Climent estuvieron recientemente en Estados Unidos. Después de pasar unos días en Nueva York alquilaron una furgoneta GMC Yukon y viajaron hasta Raleigh, en Carolina del Norte, para asistir en un rancho cercano a una boda de un miembro de su familia que vive allí. El trayecto es de unas 500 millas (casi 800 kilómetros) y se suponía que tardarían en llegar unas 7 u 8 horas. Pero sucedió que cuando estaban en plena autopista, una de esas carreteras infinitas que unen aquellos inmensos estados de la América profunda, de repente sonaron de forma estruendosa todos sus móviles al unísono (concretamente cinco, uno por cada miembro de la familia, un matrimonio y tres hijos). El ruido era ensordecedor y el susto fue tremebundo porque nunca habían escuchado un rugido tan infernal. Inmediatamente vieron en sus pantallas que se trataba de una advertencia general por peligro de tornado, un aviso que se repitió por segunda vez al cabo de pocos segundos.

¿Qué haces cuando conduces por una autopista infinita y te anuncian que un tornado se está acercando? Supongo que pensarás «tierra trágame» porque no puedes pararte en medio de la nada sino que estás forzado a seguir conduciendo rezando para encontrar pronto una zona de servicio o un lugar donde protegerte. Y así lo hicieron y asá tuvieron la suerte de encontrar refugio adecuado. Por suerte el tornado finalmente solo rozó la zona con fuertes vientos sin ocasionar desgracia alguna.

Al llegar a su destino, casi 10 horas después de salir de Nueva York, se encontraron en una localidad típicamente americana, muy conservadora y donde se respiraban aires trumpianos. No se cruzaron con seres neuróticos tipo Woody Allen porque esos solo habitan en las grandes ciudades donde los liberals asientan sus raíces camuflados entre galerías de arte, librerías y psiquiatras.

No, aquello era un plató de cine porque lo que vieron era lo que todos hemos visto mil veces en las películas: el american way of life en vivo y en directo: las casas con porches cubiertos y vecinos balanceándose en sus sillas mientras toman limonada y donde ondea con orgullo su bandera norteamericana, calles llenas de furgonetas pick-up, de chicos con gorras de beisbol, de colegialas uniformadas rubias, morenas, castañas y opacas… de mujeres blancas, negras, mestizas, de hombres obesos (por fin ya sin colts en sus cinturones), de gentes dedicadas a sus BBQs o a sus spare-ribs, etc. El hijo de la familia, ya adulto y curioso, incluso visitó un local de striptease donde inevitablemente puso un billete en la liga de la chica que se contorsionaba en una barra frente a él.

Esas imágenes tan conocidas han sido junto al Rock and roll, la Coca-Cola y los tejanos las armas que ha utilizado EEUU para imponer su pax comercial en el mundo. Y especialmente lo han hecho a través de las películas que han usado como arma de dominio.

Porque el cine influye y refleja las características de un país. En España lo vivimos en los años sesenta con la égida del «Bienvenido Mr. Mashall», en los setenta con la saga de «La escopeta nacional» y la serie del destape junto a las películas de resonancia social de Esteso y Pajares, etc. Luego ya llegó la degeneración con Almodóvar y el cine «guerra-civilista» totalmente subvencionado e ideologizado. Hoy se echa de menos un cine libre que denuncie la situación política del país, unas películas que desnuden las políticas canallas de compra-venta de votos y del chantaje más mafioso que es con lo que convivimos cada día. Pero claro eso no contaría con subvención alguna.

Notas:

1- La designación del bueno de Xiscu Cardona como nueva cara visible de Vox en la Isla es un ¡Goooool! de España en el partido que se juega en Menorca.

2- ¡Increíble! Toda una clase (32 alumnos) fueron expulsados del Colegio La Salle de Palma por colgar una bandera española en apoyo a la Selección que juega el Mundial de Qatar. ¿¿What??

3- Rod Stewart rechazó la oferta de 1 millón de $ y no aceptó venderse al Medievo en Qatar. ¡Un tío honesto! Y Dua Lippa está más guapa que jamás al no aceptar tampoco tal humillación.

4- ¿Es la realización de un ‘estudio en profundidad’ un acto fascista?

5- Congreso y sedición: El PSOE rendido ante los golpistas catalanes. «Un fet diferencial».

6- Es triste y lamentable decirlo pero quien vote a este PSOE sanchista en las elecciones de Mayo 23 votará a favor de aceptar de nuevo el chantaje de ERC, de Bildu, Otegui, Més… y toda la pesca.

7- Una pena que el alcalde de Mahó-Mahón no apareciera en el acto de Iniciativa por Mahón celebrado en el Agamenón. Demostró no querer ser el alcalde de todos los mahoneses. So sad.

8- Iniciativa x Mahón reunió a mucha más gente en el Agamenón que toda la izquierda plus sindicatos en la Explanada. Y sin necesidad de tanta banderita.