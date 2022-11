Aquests dies l’ambient va revolucionat pels fets ocorreguts al centre educatiu de La Salle Palma i, concretament, el conflicte que es va esdevenir entre una de les professores membre del claustre i un grup d’alumnes de 1r de batxillerat. El motiu: una bandera espanyola enarborada fora de context i contra el reglament intern del centre educatiu. La cridada d’atenció de la professora al grup d’alumnes per tal que es complissin les normes de l’escola va acabar en motí de l’alumnat i suspensió de classes per part del cap d’estudis per rebaixar efervescències.

I la cosa va sortir de mare quan alguns pares es van posar pel mig i ho van convertir en una confrontació política del tot desmesurada. L'entrada en escena de la ultradreta feixista va desembocar en assetjament mediàtic a la xarxa, amenaces de mort a la família, coacció, insults, etc. El Govern balear ha instat a l'advocacia de la CAIB a presentar denúncia a fiscalia per amenaces a la professora. Els mitjans de comunicació estatals més grocs es fan ressò d'opinions diverses al respecte. I la bandera es converteix, de nou, en motiu de disputa, quan del que estem parlant és d'assumir unes senzilles normes de convivència dins un centre educatiu, sigui quin sigui el professional que les ha de fer complir, de llengua catalana o de qualsevol altra assignatura. Indecent, vergonyós i inadmissible tot el que està succeint entorn d'una qüestió d'ordre intern que no hauria hagut de transcendir. A tots ens correspon vetllar pel respecte i la democràcia, que massa grupuscles amenacen en destruir. Estem atents perquè ens afecta a tots i cadascun.