Si ens hem de guiar per les estadístiques oficials, aquest mes de desembre tenim a Menorca 2.379 persones a l’atur, una xifra semblant a l’estiu quan estàvem en plena temporada alta. A no ser que els hotels, restaurants i botiges de souvenirs que van baixar la persiana a l’octubre estiguin plenes de gent fent feina a porta tancada, podem deduir que aquest indicador ens dona una informació que no és real. Què ha passat idò?

La resposta la trobam a la reforma laboral que va promoure la ministra Yolanda Díaz amb l'acord de patronal i sindicats. Aquesta norma ha estat un dels èxits polítics del govern, perquè van ser capaços de mantenir l'essència de la norma aprovada al seu dia pel PP amb la supervisió de la Unió Europea -per molt que diguessin que l'anaven a derogar- i van abordar un dels problemes que havien quedat pendents: l'abús en la contractació temporal. Allà on més s'ha notat aquest canvi és en el sector turístic, la principal activitat econòmica a Menorca. Els contractes de usar y tirar han donat pas als fixos discontinus. I encara que pugui semblar el mateix, perquè al final a l'hivern hi ha 10.000 menorquins manco que cotitzen a la Seguretat Social, el cert és que ara tenen la garantia que els tornaran a cridar la temporada qui ve o tindran dret a ser indemnitzats, podran tenir una targeta de crèdit perquè són contractes indefinits i optar, si volen, a una hipoteca. Dit açò, aquest canvi ha provocat una distorsió estadística que deixa en paper banyat les dades oficials d'atur. Els fixos discontinus no compten com a població aturada encara que estiguin inactius, ni tan sols quan cobren un subsidi o prestació. Tampoc s'han d'inscriure com a demandants de feina quan no tenen aquesta ajuda, és igual si estan a casa esperant que els tornin a cridar. El govern té tot el dret a defensar la reforma laboral, però no a negar l'evidència: a Menorca a l'hivern hi ha més aturats que a l'estiu.