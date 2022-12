Cuando me lean habrá ya pasado lo que los más afortunados han calificado de «puentazo», otros un simple «puente» y la mayoría como «algún día festivo para descansar» intercalados entre los laborables, porque no nos engañemos, a los peques se les ha tenido que llevar al cole un día sí otro no. Pero como lo pasado ya es historia, sigamos mirando al frente y a prácticamente una semana para llegar a Navidad, observo que el escaparate y el interior de «Tramontana», de mi amigo Cristóbal, se halla repleto de figuras entre nacimientos, pastores, puentes, casas y pequeñas ocas para que cada uno se monte su belén. Ya sabemos que algunos políticos nos montan belenes todo el año, pero estos son otra cosa. Me alegra ver que la gente sigue comprando y montándolos en sus casas.

El belén, junto con el árbol son dos tradiciones que no deberíamos de perder y que sin duda forman parte muy importante de la Navidad, seamos o no creyentes, como tampoco es necesario ser talador para poder gozar de un buen árbol. Las luces ya iluminan nuestras calles y plazas, ahora solo falta que se escuchen los típicos villancicos. Todo acompaña porque en el fondo nos gusta y necesitamos sentirnos abrigados por fuera y sobre todo por dentro.