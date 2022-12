Sempre es diu que l’Ajuntament és l’administració més propera al ciutadà, i el que, per tant, se li exigeix una resposta més immediata als problemes que van sorgint. Ara bé, que sigui la més propera i la que és més accessible per exigir solucions, no fa que hagi de ser la gran damnificada de tots els mals que passen el poble.

I és que darrerament sembla que tot passa per l’Ajuntament, independentment de si és competència seva o no. Si la Conselleria d’Educació, la competent amb la matèria, vol construir un nou centre educatiu, demana als consistoris que els hi cedeixi de forma gratuïta alguna parcel·la; el mateix passa amb l’Ibavi per construir pisos socials; i inclús amb el Ministeri de Justícia per aixecar uns nous jutjats.

A Ciutadella per exemple fa anys que no es fan habitatges protegits. Com que l’Ajuntament no té solars per regalar a l’Ibavi, l’organisme del Govern no exerceix les seves competències i deixa el municipi de Menorca on més s’ha incrementat el problema de l’habitatge sense nous pisos socials. El final haurà de ser el Consell qui destini un milió d’euros a comprar un solar per cedir-lo a l’Ibavi. Inaudit, l’administració més petita, amb un pressupost més minso ha d’ajudar a la més gran. Els nombres posen cadascú al seu lloc. El pressupost de l’Ajuntament de Ciutadella per a 2023 és de 38,3 milions; el del Consell, 142,6 milions; i el de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge, de 243,5 milions, dels quals es veu que no pot destinar-ne un a comprar el solar de Ciutadella, i exerceixi les seves competències.

El que més sorprèn és que quan és a la inversa, ningú regala res. El Consell ha anunciat que comprarà a l’Estat l’Aeroclub de Sant Lluís per 3 milions d’euros i l’edifici de Correus per 1,2 milions, mentre que el Ministeri de Justícia rebrà gratis el solar per fer els nous jutjats de Ciutadella i el Ministeri d’Interior ja té, des de 2008, la parcel·la cedida de forma gratuïta per l’Ajuntament de Maó per construir la nova comissaria de policia nacional. A Menorca hi ha una frase feta per definir açò: «Burro, paga i fes-la».