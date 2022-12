Una multa de 9.000 euros és tot el que ha imposat fins ara el Consell a l’empresa Certio pel col·lapse permanent de la ITV a Menorca. Una sanció ridícula si tenim en compte que el servei factura 1,3 milions d’euros anuals i que, d’acord amb els termes de la concessió, estan obligats a donar cita amb una setmana i arriben a tardar fins a dos mesos. I com que tenen el monopoli, els conductors a callar, acotar el cap i pagar.

Després d’un any fent com qui no veu, la Conselleria de Mobilitat va decidir obrir un expedient i, per espantar un poc la concessionària, va amenaçar amb una multa de 3.000 euros diaris si, en el termini d’un mes, continuava incomplint el contracte. Això va ser a l’octubre. Al desembre segueix tot igual, però després de reunir-se amb la plana major de Certio diuen que l’empresa té «bona voluntat» i de moment no li cobraran res més.

Ja poden prendre nota els propietaris que lloguen una casa sense llicència turística o tenen un hortal en rústic. Quan els arribi la multa des de la Plaça Biosfera poden reunir-se amb el conseller de torn, al·legar que tenen «bona voluntat» i tot s’arreglarà màgicament.

El Consell que sanciona amb 9.000 euros a una gran empresa que gestiona un servei públic és el mateix que multa amb 40.000 euros a un particular que lloga un pis a turistes a Maó o el que cobra 2.000 euros al mes a un jubilat per ampliar deu metres quadrats una caseta as Grau.

El covard es mostra tou amb els poderosos i dur amb els dèbils. I el govern de Menorca ha entrat en aquesta categoria, bé sigui per inacció o per incapacitat de certs responsables. En aquest article hem rallat del contracte de la ITV, però el mateix podríem dir de la manca de control sobre l’empresa que dur l’abocador de Milà o de l’encarregada del manteniment del parc eòlic. Quan l’administració deixa de fer la seva feina de control i supervisió se n’aprofiten els de sempre.