L’amic i l’amiga invisible, Nadal, i després els Reis. Són molts els regals que durant aquestes festes feim a companys/es de feina, amistats i familiars, i els paquets de franquícies van i venen. Fa dies que veiem els contenidors plens de les conegudes capses del somriure. Proximitat i preus no fan bona parella. De vegades, sembla que ens obliguen a comprar per internet aquella peça que surt més cara al comerç local.

Tot i així, ens hauríem de proposar regals made in Menorca. Hi ha milers d’exemples: els lots de productes locals són fantàstics, o l’artesania, la roba o les coses per casa, el conjunt de dissenys de bijuteria o metalls preciosos, la pintura o la fotografia. Una escapada de viatge o una estada relaxant en un hotel vesteixen encant i elegància. Menús de degustació, o fins i tot les Graham Pearce, fent gala de la millor cervesa d’Espanya 2022. També podem regalar patrimoni, tot allò que serveix per difondre la història de l’Illa, que els llibres són vius més enllà de Sant Jordi.

No solament s’ha d’escoltar format digital, encara tenim bons músics, ferms resistents que mantenen una tirada de CD. Un bon regal és també una entrada al teatre, poder triar qualsevol dels espectacles programats durant el trimestre. O un abonament per al cine.

I de l’ampla oferta solidària? O l’esportiva?

Som un pack cultural històric, d’aventura, social i gastronòmic. Tant per fer, tant per viure. Regala Menorca i segur que encertaràs.