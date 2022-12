Cuando Pantone eligió el Very Peri como color del año ya teníamos que habernos temido lo peor. Se trata de un tono azul, soso e insulso, mucho menos intenso que el de la bandera europea que, por cierto, está codificado por la empresa de New Jersey con el nombre de Reflex Blue. Visto lo visto es muy posible que Pantone y el apagado Very Peri tengan parte de la culpa de que 2022 haya sido un ejercicio tan bronco políticamente, inflacionario económicamente y bélico en el contexto internacional.

Por suerte para todos, los 40 expertos de todo el mundo que deciden la tendencia cromática de cada año han decidido que el color Pantone del 2023 sea el Viva Magenta Una tonalidad de rojo carmín, que fusiona el fucsia, el encarnado y el morado con un reflejo brillante. La firma que controla el mundo de los cromatismos asegura que «este tono versa sobre fuerza y optimismo, además de animarnos a expresarnos es dinámico y eléctrico». Y si buscamos un referente histórico lo podemos encontrar en los pigmentos carmesís y albayaldes con los que Tiziano coloreó la capa del dios del vino en el cuadro «Baco y Ariadna». Esperemos pues que el Viva Magenta nos traiga un mejor 2023, aunque para ello tengamos que tratar de hacer oídos sordos a las reiteradas broncas y salidas de tono que rojos, azules, verdes, morados, naranjas, amarillos y negros (togados teledirigidos) nos van a propinar con una intensidad que irá subiendo de escala a medida que se acerquen las citas electorales. Y cuando lleguen, al menos nos quedará la posibilidad de aprovechar la gran fuerza de la democracia, votar a los menos malos. Feliz Navidad y próspero Viva Magenta.