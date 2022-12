Que la campanya electoral ha començat és més que evident. De fet, per a alguns, va començar l’endemà mateix de les anteriors eleccions… Amb al handicap que hi ha hagut dos anys de pandèmia pel mig que han trastocat les ànsies de bany de masses i ara toca recuperar el temps perdut. Coses de la vida…

I, tot i així, hi ha certes actuacions que resulten inacceptables, com ara que el propi batle d’un poble posi veu a una cunya publicitària a la ràdio. O que el mateix poble promogui un 'maping' pagat amb doblers de tots els ciutadans, presentat com una proposta artístico-cultural (res més enfora de la realitat) però que és pura propaganda electoral «avant la lettre».

La llei regula el que es pot fer o no en temps electoral per part d’aquells partits que ocupen càrrecs de poder: les institucions no poden emprar expressions o imatges iguals o similars a les emprades pels partits polítics; no poden inaugurar obres, serveis públics o projectes des de la convocatòria electoral; des de la convocatòria i fins l’inici de campanya no es pot fer publicitat ni propaganda amb cartells o anuncis a mitjans de comunicació…

Si la llei obliga a unes normes, l’ètica hauria de suplir les que no estan escrites. I d’això, com de vergonya, alguns en van molt mancats.