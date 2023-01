L’altre dia vaig anar a Espai 14, una llibreria de Maó amb una gent que s’estimen el que fan i es nota, per fer algunes gestions pròpies d’aquests dies passats. Vaig quedar meravellat de veure la gentada que hi havia, llibreria plena a vessar, de persones que també feien les gestions pròpies dels primers jorns de gener. Sorprès i animós, el dependent me va dir que feia uns minuts havia despatxat a un client el llibre «Cavalls de cartró», ja que tenen una secció de llibres de segona mà. Em va fer recordar com havia escrit la novel·la a finals dels anys vuitanta, a estones perdudes en aquella botiga de comestibles que teníem dalt es camí de Maó, a mà sobre fulls de paper d’estrassa que empràvem per embolicar els productes, ja que era un temps en que encara no existien els envasos de plàstic ni els ordinadors portàtils.

Vaig pensar, han passat trenta-cinc anys i encara és viva, aquella història. Mentre hi hagi gent que la lligi ho serà. Però allò que realment em va deixar de bon humor és veure la gran quantitat de persones que pensen que un llibre pot ser un bon present aquests dies. Normalment, el llibre és un complement al present més gros i de cada any que passa veig que és com una beneïda obligació. Açò és un costum modern. Els nostres sisos de gener no en solíem trobar, de llibres. Trobàvem pistoles, escopetes, arcs i punyals, escuts, etcètera.

L’hem d’aplaudir, aquest costum i no estaria malament que, des del Consell insular o des dels Ajuntaments, o conjuntament, se’n creés un altre: el costum de regalar un llibre menorquí per la Diada de Menorca, lligat a la celebració de la festa de Menorca i de Sant Antoni, així durant tot un mes: Nadal-Reis-Sant Antoni, hi hauria un increment de despatx a les llibreries que podria arribar a superar el que té lloc per Sant Jordi. La promoció no seria tan difícil i ja està inventada. Una manera podria ser aquests vals de consum que regalen el Consell i el Govern, però exclusivament per llibres menorquins i per Sant Antoni, vals mínims, de 25 euros, per exemple, que podrien representar un descompte màxim del 30 per cent en el preu d’un llibre i per un màxim de tres llibres per persona.

Així, amb una inversió de cinquanta mil euros, posem per cas, que és el pressupost públic que ha costat qualque concert l’estiu passat, es podrien aplicar descomptes considerables per a adquirir fins a deu mil llibres menorquins. Açò sí que seria un bon impuls a la creativitat i iniciativa local i de foment de la cultura menorquina en la celebració de la diada. I així somiava idees en el jo quan vaig arribar a Alaior i vaig recordar que a la nostra ciutat no hi ha ni una sola llibreria.