Ahir va estar nevant tota la nit. Em vaig llevar al matí i vaig fer un ninot de neu. Una feminista va passar i em va preguntar per què no havia fet una dona de neu. Vaig fer una dona de neu. La cangur dels veïns es va queixar pel voluptuós perfil dient que cosificava les dones. Una parella gai que vivia a prop, va protestar perquè no estava donant visibilitat al moviment Lgtbi i hauria d’haver fet dos ninots de neu. Em van denunciar anònimament a SOS Racisme perquè el ninot de neu era blanc. El musulmà que viu a l’altra banda del carrer va exigir que la dona de neu anés tapada amb un mocador.

Noticias relacionadas Motomami Neu finita Más noticias relacionadas La policia va arribar dient que hi havia diverses denúncies de persones i col·lectius que s’havien sentit ofesos. La veïna feminista es va queixar dient que l’escombra de la dona de neu havia de ser retirada perquè encasellava les dones en un paper domèstic i perpetuava el patriarcat. Es van presentar els mitjans de comunicació per preguntar si sabia la diferència entre homes de neu i dones de neu. Vaig respondre que sí, que les boles i ara em diuen sexista. Van fer un programa especial per parlar del cas i vaig aparèixer com a racista, xenòfob, masclista i homòfob. Diverses organitzacions van convocar una manifestació contra els ninots de neu per les seves reminiscències nadalenques, incompatibles amb un estat aconfessional i respectuós amb les altres cultures. A última hora ha aparegut un col·lectiu ecologista i m’ha fet retirar la pastanaga perquè no és sostenible i no concorda amb la política de consum de productes de proximitat. Després d’algunes reunions d’urgència, s’ha reunit el Govern per anunciar un decret llei que prohibeix els ninots de neu. @aDpuig