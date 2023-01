Quan escric aquesta columna no ho sé amb certesa, però -si tot ha anat bé- el Rei Felip VI i la Reina Leticia hauran inaugurat la Farmàcia Llabrés i presidit l’acte institucional previst per ahir capvespre al Teatre des Born. Hereus del patrimoni Balada i la creació de la Fundació Hesperia, fins aquí tot conegut.

De la Reina, m’agrada pensar aquella part que no es veu, la seva implicació amb les malalties minoritàries i el seu suport a la tasca que fa Feder (Federació espanyola de malalties rares). Una relació que no es limita a presidir els actes, sinó que forma part de la taula de treball. Constantment, sol destacar la feina feta durant les dues darreres dècades per l’associacionisme en la lluita contra aquestes patologies. A Menorca la vam conèixer el 2013, quan va inaugurar les jornades que organitza la Fundació per a persones amb Discapacitat. Posteriorment, a Madrid, hi record el suport als pacients, «nens que moltes vegades miren als seus pares amb cansament o amb preguntes que s’amunteguen al coll».

La seva participació en distints actes al llarg de l’any va més enllà de representar. Coneix les xifres, la vida dels pacients, les seves famílies, i la necessitat de posar fi a l’accés desigual als recursos disponibles.

Per açò, quan afavoreixen l’oportunitat de conversar amb persones afectades per una discapacitat i les seves famílies, sense públic, és quan es produeix el vertader moment reial. Aquest instant, m’encanta.