Aquest dilluns, el diari se’n fa ressò de les crítiques que fa Cristina Gómez, consellera d’Unides Podem, a MÉS per Menorca per no haver obert boca en la visita dels reis a Menorca. Aquests dies també ha rodat per la xarxa una imatge manipulada amb quatre candidats de MÉS amb una corona reial pintada als pits i el lema «Primer els reis». En el primer cas, Cristina deu expressar la seva opinió de manera particular, perquè no és una opinió d’Unides Podem. En el segon cas, el de la imatge, m’he sentit cridat a manifestar la meva opinió davant el que crec equivocat i injust.

Primer: A pesar que els «memes» s’han posat de moda, hem de reaccionar quan no expressen la realitat. El fet que MÉS hagi guardat silenci en la visita dels Reis no es pot interpretar com que el partit s’hagi convertit en monàrquic. Esquerra de Menorca, el meu partit, tampoc no va dir res públicament -crec- i a ningú se li passarà pel cap que ens haguem convertit.

Segon: La presència de l’alcaldessa de Ciutadella en els actes protocol·laris amb els reis. Joana va acompanyar els reis en el seu recorregut per Ciutadella. No ho va fer com a càrrec del partit MÉS, sinó com a alcaldessa. Això s’ha donat ara i s’ha vist altres vegades amb la presència de càrrecs públics de partits en actes en què els seus partits no hi estan d’acord. Es diu que hi ha d’anar per complir amb el càrrec ja que, en aquest cas, és l’alcaldessa de tots i totes. És una raó de pes, però no vol dir que sigui indiscutible. Agafarem com exemple el cas de Joana Gomila i els reis. Com a alcaldessa de tots i totes, també d’aquells que no la van votar, ha de ser present en un acte institucional protocol·lari. Però, compte! Si deim que és de tots i totes, també porta la representació dels seus votants, molts d’ells republicans, als quals no els deu fer gràcia aquest paper. O sigui, que per representar a tots i totes, deixa de representar a aquells declaradament republicans. Una contradicció de difícil solució.

Tercer: És normal que a cinc mesos de les eleccions, la cosa estigui un poc encesa entre competidors que després potser s’hauran d’entendre, per açò els debats i les controvèrsies s’han de situar en uns marcs de tolerància i amabilitat. Jo crec que MÉS és un partit que defensa els interessos de Menorca, la cultura i la llengua de Menorca, que és un partit ecologista, d’esquerres, feminista, pacifista i quasi independentista. Esquerra de Menorca és un partit que defensa els interessos de Menorca, la cultura i la llengua de Menorca, que és un partit ecologista, d’esquerres, feminista, pacifista i quasi federalista. Jo crec que Podem és un partit que defensa els interessos de Menorca, la cultura i la llengua de Menorca, que és un partit ecologista, d’esquerres, feminista, pacifista i quasi centralista. Estaria bé que dediquéssim els nostres esforços no a magnificar les diferències sinó a donar valor a les coincidències.