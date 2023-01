Necesitan hablar para vender discursos y comprar votos. En mayo hay elecciones y han comenzado pronto a dar la brasa. Paciencia, son políticos. Hay muchas coincidencias porque como bien sabemos se trata de un mercado, el mercado electoral, y gana el mejor producto o el que está en manos del vendedor más competente. Algunas pistas para que no nos engañen.

Nos dirán todos sin excepción que lo primero son las personas, o la gente, dicho con tono de masa informe. Es el primero de los lugares comunes absolutamente prescindible, convierten la evidencia en un principio y lo van a repetir hasta la saciedad. Alerta uno, significa que no tienen más ideas porque es evidente que no se presentan para gobernar perros, sargantanas o cernícalos, aunque el nombre de estos va a servir para restringir actividades de las personas.

Menorca primero o Menorca per damunt de tot o cualquier otra versión de esta idea que, en el fondo, no esconde más que la falta de ideas. Alerta dos. Aparece en el eslogan de algún partido de forma reiterada desde hace 40 años. No siempre es el mismo partido, en este periodo de tinglado democrático se han turnado izquierda y derecha en su uso.

Alerta tres. Nos van a dar desarrollo sostenible de forma intensiva porque además se cumple el 30 aniversario de la declaración de reserva de biosfera. Nada ha sido tan repetidamente celebrado en un contexto de disputa implícita de derecha e izquierda por apropiarse de la etiqueta. El desarrollo es sostenible o no lo es, aquí y en cualquier parte del mundo, el término surgió a mediados de los 90 y hoy es un principio de todo gobierno.

Alerta cuatro. Atentos cuando saluden con menorquines y menorquinas, ciudadanas y ciudadanos. Es una retórica de moda, absurda y antiacadémica pero asentada entre determinados cargos públicos (y cargas públicas).