Si el gran motor de l’economia menorquina és el turisme, no hi ha millor manera de copsar tot el que això representa que passar-se un dia sencer a Fitur. És una experiència gairebé mística que va més enllà del famós metavers per entendre tot l’immens engranatge que es mou al voltant d’un sector tan important no només a nivell insular sinó nacional i internacional que aquesta fira de negocis, aconsegueix moure.

A la jornada inaugural d’ahir, ens hi vam concentrar més de 15.000 persones repartits pels gairebé 67.000 metres quadrats que ocupen els diferents pavellons amb la possibilitat real i no virtual de donar una volta pel món i veure tot el que s’hi ofereix. Un gran esdeveniment amb 8.500 empreses participants que provenen de 133 països, on tothom intentava destacar com podia i fer-se visible, convertint sovint aquest esforç titànic en forma d’estands, en veritables gotes d’aigua dins l’oceà. Com deia el savi, «no es que no nos miren, es que no nos ven».

Però si hi ha una paraula de moda que sobresortia i s’escoltava una i una altra vegada és sens dubte la sostenibilitat, que ahir la vaig arribar a sentir en boca de cada destí, de cada taula rodona, de cada discurs pronunciat. Per moments semblava una caixa de ressonància buida de contingut, però també hi havia qui l’emprava amb la convicció de portar-la al seu ADN, com passa, per sort, amb Menorca. En aquest sentit, el títol de Reserva de Biosfera que ara commemorem en el seu trentè aniversari, més que un títol és una declaració d’intencions que ahir també es va poder posar en valor al gran Fitur que presentava un destí a escala humana com el que tenim la sort de gaudir.