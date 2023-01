Pàgines senceres d’articles tatxats, d’altres reescrits de dalt a baix... el pas del projecte de Llei de la Reserva de Biosfera per la ponència del Parlament ha suposat allò que molts ja havíem advertit: que seria convenientment retallada a Palma per no interferir en les competències del Govern. I encara ens falta per veure si no acaba també amb un avís d’inconstitucionalitat per part de l’Estat per arrogar-se potestats sobre la costa i el litoral.

L'objectiu d'aquestes línies no és desacreditar la feina que s'ha fet en els darrers anys sobre aquest text, ni tampoc restar importància al fet que Menorca compti amb una llei que reguli i doti de finançament la declaració de Reserva de Biosfera. Es tracta d'advertir al lector sobre la campanya propagandística que envolta la gestació d'aquesta norma i constatar com, més enllà dels eslògans, hi ha poques coses que canviïn a efectes pràctics, és més aviat l'inici d'un procés. Més per Menorca, passant per damunt dels seus socis de govern, ha convertit la Llei de la Biosfera en l'eix de la seva estratègia electoral d'ençà que fa un any va amenaçar de rompre el pacte si es modificava una sola coma. Admetre ara les renúncies que s'han hagut de fer desllueix el seu missatge, per açò els nervis i les desqualificacions al més pur estil trumpista que han dirigit contra aquest diari. El cert és que al final es veu reduïda la llista de competències ambientals que Menorca aspirava a assumir i, a més, les haurà de negociar una a una i seguint el procediment ordinari. Tampoc es decidirà aquí res que afecti el repartiment de l'ecotaxa ni del cànon de sanejament. El Consell haurà de posar de la seva butxaca una quarta part del finançament i el Govern podrà cobrir la seva quota amb actuacions que li pertocaria pagar amb el seu pressupost ordinari. Com ha fet tantes vegades amb l'impost turístic o els fons europeus. I per captar l'atenció, se'ns anuncia que podrem limitar l'entrada de vehicles a Menorca amb un simple acord del ple del Consell. Un parany electoral que difícilment es podrà aplicar aquest estiu, però que ja ha aconseguit els titulars que cercava.