A veure, el seu banc li paga interessos per tenir el seus estalvis en un compte bancari? Això seria molt just, sobretot ara que han pujat els tipus d’interès. No, no li dona res? És més, li cobra regularment per tenir els seus diners guardats allà? Sí, els bancs espanyols paguen en molts pocs casos i, quan ho fan, paguen cinc vegades menys que els bancs europeus. Segons les dades del Banc d’Espanya i del Banc Central Europeu, és així. A partir del segon semestre de 2022 hi ha hagut un increment progressiu dels tipus d’interès en un intent de combatre la inflació, per això guardar els seus diners és ara més rendible i, en conseqüència, els bancs haurien de remunerar més els dipòsits que hi puguem tenir. Però no ho fan. Per exemple, per dipòsits a dos anys paguen una mitjana de 0,289 per cent, és així quan els bancs europeus paguen el 1,5 per cent.

Noticias relacionadas Magnifiquem coincidències Sa nostra Diada Más noticias relacionadas Per què passa açò? Bàsicament, perquè amb la cadena de fusions que hi ha hagut els darrers anys, els bancs espanyols formen una espècie de monopoli i gairebé no han de competir entre ells per a captar els estalvis de la gent, i també perquè estan carregats de reserves regalades pel Banc Central Europeu durant aquests anys passats. Mentrestant, el sector financer s’ufana dels seus beneficis, amb uns guanys nets de conjunt de 16.000 milions d’euros, un 32 per cent més que el mateix període de l’any passat. El Santander (+ 7.3156 milions), el BBVA (+ 4.842 milions), CaixaBank (+ 2.457 milions), Banc de Sabadell (+ 709 milions), Bankinter (+ 430 milions). Tot i això, els bancs s’oposen a l’aplicació d’un impost sobre els beneficis extraordinaris del sector financer. Fa uns anys, l’estat va regar amb quaranta o cinquanta mil milions als bancs per fer front a la crisi financera. Vostès que troben que els tornaran mai. Quan vegin entrar un iot luxós al port de Maó, on estiueja un banquer enriquit, pensin que n’hi ha un tros que és seu.