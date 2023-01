La guerra d’Ucraïna torna a enfrontar els socis de govern a Espanya, aquesta vegada per l’enviament de tancs. Per a Unides Podem l’enemic del moment no és Putin sinó Juan Roig, per açò reserven la seva artillera dialèctica per atacar Mercadona per haver apujat molt els preus. S’ha convertit en el blanc de la seva darrera campanya i ja saben com funciona la picadora de carn a les xarxes o a la barra d’un bar: uns apunten i altres matxaquen.

Els impulsors de la cacera no han aportat cap dada que acrediti que Mercadona hagi engreixat el seu marge comercial aprofitant l'escalada de preus. De fet, les dades que es comencen a conèixer del 2022 apunten més aviat el contrari, que els costos interns i els preus industrials que suporten les cadenes de distribució han crescut més que els preus finals de venda al públic. A diferència de les elèctriques o els bancs, per citar dos sectors fortament intervinguts per les regulacions públiques, les cadenes de supermercats són les empreses que guanyen manco en relació al seu volum de facturació. Sobreviuen en un entorn de forta competència perquè són capaces de vendre molta quantitat i saben que una pujada de preu arbitrària es traduirà de forma immediata en una pèrdua de clients. És més fàcil dir que Juan Roig és un capitalista «indecent i despiadat». Però, llavors, per què no hi ha una fuita massiva de clients cap a Lidl, Carrefour, Eroski o els supermercats locals? No serà que els preus han pujat pertot? No tenen a veure els polítics en aquesta inflació criminal? Sap Unides Podem que Mercadona paga als seus treballadors una mitjana de 26.376 euros anuals, fins a dotze mil euros més que altres competidors, i aporta prop de 2.000 milions a Hisenda, el triple del seu benefici? Sap Ione Belarra que si una empresa no té beneficis no paga impostos? I, el més important, creu que es pot mantenir l'estat del benestar amb empreses quebrades?