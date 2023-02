Els ciutadellencs tenen raó quan es queixen que no reben el tracte de les administracions -totes- que mereixen, per població, per activitat econòmica, per necessitats de serveis de qualitat. La llista de mancances a una de les ciutats més polides del món és llarguíssima. La manca de sòl per construir vivenda social en el municipi amb els preus d’habitatge més elevats de Menorca és un exemple prou important. I que ara, acabant el mandat municipal, corrin perquè l’Ibavi compri terrenys per fer pisos socials és una prova de la incapacitat de gestió.

Però tant o més rellevant que l'habitatge social és la qualitat de l'atenció sanitària. El centre de salut del Canal Salat actual és insuficient, tothom ho sap des de fa temps. El Govern diu que el vol ampliar per dotar-lo amb serveis necessaris al municipi amb més població de l'Illa. Parlen de 7,7 milions que estan amagats en un pla genèric, però que no figuren al pressupost de la Comunitat Autònoma destinats al Canal Salat. A més, les normes urbanístiques no permeten aquesta ampliació. El nou Pla General, ara en tramitació, no preveu tampoc cap canvi d'ús dels terrenys per fer-ho possible. Ningú de la Conselleria de Salut s'ha assegut amb representants municipals per veure com es pot resoldre una situació que té paralitzada una millora bàsica pels ciutadellencs. L'Ajuntament de Ciutadella està en stand-by, esperant que arribi una solució. I mentre, a Alaior avança el nou centre de salut i a Maó es destinen uns 15 milions a la reforma del «Verge del Toro». A les notes de premsa el Govern diu que està en marxa la reforma del Canal Salat amb els 7,7 milions. És una fake news. Ciutadella no ha aconseguit mai cap millora important amb l'argument del greuge històric i de la competència amb una capital inexistent. S'hauria de preocupar més per la millora de la capacitat de gestió. En lloc de cercar culpables hauria de trobar responsables.