L‘esquerra visqué amb eufòria l’aprovació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera. Açò sí, uns partits més que altres, com es veié ràpidament a les xarxes. Més per Menorca ho visqué com un triomf propi i històric, com si la llei hagués de canviar d’un dia per l’altre Menorca de dalt a baix. Alguns del mateix partit van advertir de la sobreactuació, que, sens dubte, hi hagué. I és que en tres mesos i mig hi ha eleccions.

La Llei de Reserva fou el motiu de la crisi més important d’aquest mandat entre els socis del Consell, amb dimissions amb diferit incloses dels càrrecs de Més, considerats ara herois. Deu mesos després, els partits d’esquerra han aprovat la llei, però encara couen velles ferides i existeixen antigues discrepàncies. El PSOE ja s’ha encarregat de frenar l’eufòria, dient públicament que la mesura estrella de la llei, la de limitar els cotxes de fora, difícilment serà aplicable aquest estiu. I Unides Podem ha criticat els «egos» i els «herois» de Més. I és que en tres mesos i mig hi ha eleccions. Noticias relacionadas Expectatives i realitat de les noves tecnologies De l’estació de bus a la reforma des Born Más noticias relacionadas La dreta estigué més unida, per criticar el prohibicionisme, les limitacions i totes les maldats de la nova llei. El PP, després de l’intent frustrat per paralitzar la seva tramitació, criticà l’esquerra d’electoralisme, igual que feu Ciutadans i el PI. Una contradicció evident. Si la llei és tan dolenta per Menorca, quin rèdit electoral pot donar als partits que la defensen? La dreta l’únic que fa dient que aprovar una llei conservacionista pocs mesos abans de celebrar-se els comicis és electoralisme, és demostrar el que molts ja sabem, que els menorquins en la seva majoria avalen que s’augmenti la protecció del territori i que es posi fre a la massificació turística. El PP hauria de prendre nota, que en tres mesos i mig hi ha eleccions. I després tenim a Vox, en el seu univers paral·lel, que afirma que la llei suposarà una retallada de drets i llibertats «mai vista» a Menorca. Així ho va exposar al Parlament la seva diputada mallorquina, ja que no ho va poder fer cap menorquí perquè Vox-Menorca no té cap representant a la cambra balear. Per cosa serà.