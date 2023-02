¿De qué sirve vivir en una isla como Menorca si no te dejan disfrutar de ella? Tamaña exageración ha sido uno de los comentarios más recurrentes que ha suscitado la retirada de varios merenderos ubicados junto al parking de la playa de Son Bou y el parque infantil que ocupaba un espacio paralelo al Passeig Marítim al inicio del arenal de Cala en Porter.

Un informe de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del Govern había concluido hace cuatro años que ambas instalaciones debían ser desmontadas porque se hallaban sobre espacios dunares protegidos, atendiendo a las restricciones derivadas de la Xarxa Natura 2000. Las mesas del área de picnic de Son Bou, esgrime el Govern, no permiten garantizar la conservación del hábitat de interés comunitario prioritario formado por dunas con bosques de pino. Otro tanto sucedía con el parque infantil en la playa.

El Ayuntamiento de Alaior, a regañadientes, no ha tenido más remedio que cumplir con el informe a riesgo de que no le autoricen licitar otros servicios en sus playas la próxima temporada. La Conselleria de Medio Ambiente le amenazó con no emitir los informes pertinentes para la Demarcación de Costas si no lo hacía.

La protección de las dunas seguro que tiene su importancia en esta isla Reserva de Biosfera, pero también la tenían las mesas de Son Bou retiradas para aquellas familias que acostumbraban a comer en ellas, evitando, quizás, el gasto de acudir a chiringuitos o restaurantes mientras podían disfrutar de la sombra del pinar. El parque infantil de Cala en Porter, a decir de los expertos, también ejercía una acción directa e indirecta sobre un espacio dunar, pero cuesta entender que sea tan determinante como para privar de un lugar de recreo a los más pequeños.

Preservar la naturaleza es una misión obligada por millares de razones, pero retirar cinco bancos de madera o unos columpios en la arena es eliminar un servicio para la gente por más que puedan provocar un deterioro de algunos -pocos- metros cuadrados de dunas. Que tiemblen chiringuitos y casitas de socorristas en sus ubicaciones actuales porque pueden ser los próximos.