Ja són més de quatre-cents es violadors i abusadors sexuals que s’han vist beneficiats per sa ‘Ley Solo sí es sí’ d’Irene Montero i Pedro Sánchez. D’ells, vint-i-vuit ja han sortit de presó i es troben en llibertat. D’aquestes centenars de revisions de sentències i rebaixes de pena, trenta-vuit han estat a Balears.

Sense anar més enfora, un violador a Mahó sortirà de presó dos anys abans gràcies a n’aquesta penosa llei que teòricament havia d’elevar sa pena a segons quins delictes sexuals, però que a s’hora de sa veritat, rebaixa ses penes i és més favorable as condemnat. En es cas de Menorca, segons informa «Es Diari», rallam d’un homo de nacionalitat boliviana, que era a Espanya en situació irregular, que es passat 11 de febrer de 2021 va ser condemnat per violació; concretament per delicte continuat d’agressió sexual, amenaces greus i lesions psíquiques per uns fets ocorreguts es 22 de juny de 2019 a ca sa dona a Mahó, a sa barriada d’Andrea Doria. Segons es fiscal a s’escrit d’acusació, sa dona va ser violada fins a tres vegades en una mateixa nit. Encara té un judici pendent per tràfic de drogues, furt i robatori a una altra casa de Mahó tres mesos abans de sa violació. Idò, sortirà de presó dos anys abans. ¿Com s’ha de sentir sa dona violada i sa seua família? ¿Açò és feminisme i defensar sa dona?

Concretament, es 42 per cent des condemnats per delictes sexuals a Balears se’n beneficiaran de sa rebaixa de pena que ha aplicat s’Audiència Provincial per culpa de sa ‘Ley Solo sí es sí’. ¿I es Govern de Pedro Sánchez mos vol fer creure que es qui defensam sa cadena perpètua o presó permanent per violadors, pederastes i assassins de fillets som masclistes, i es qui deixen en llibertat a violadors i pederastes són feministes?

Pedro Sánchez pot cantar missa i fer veure que la cosa no va amb ell, que millons d’espanyols ja no en podem dur més. PSOE i Podemos són igualment responsables de sa nefasta ‘Ley del solo sí es sí’ que ha deixat en llibertat a més 400 violadors i pederastes en es nostro país. Un atemptat contra sa llibertat i sa seguretat des ciutadans espanyols, especialment des més vulnerables davant sa violència de pederastes i depredadors sexuals. Una irresponsabilitat que, si tinguessin un mínim de vergonya i de dignitat, valdria sa dimissió en bloc de tot es Govern d’Espanya i sa convocatòria immediata d’eleccions.