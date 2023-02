Dimarts a Palma, vaig tenir l’oportunitat de rallar amb un familiar d’un dels voluntaris mallorquins que s’han desplaçat a Turquia. La solidaritat i la generositat de qui ha partit a l’epicentre del terratrèmol per ajudar en el rescat és immensa. Moltes entitats i ONG s’han bolcat amb les víctimes dels sismes i demanen la col·laboració ciutadana per pal·liar les conseqüències de la catàstrofe.

Na Vanessa es passa els capvespres sencers amb l’agenda copsada de visites metges, rehabilitació, o logopèdia. Té moltes dificultats per relacionar-se i les seves avinences es redueixen als companys d’aula, sense gaires vincles d’amistat més. Massa fillets amb una malaltia minoritària només es relacionen amb el seu petit entorn. Ahir, gràcies a un pallasso, es va disfressar.

«La figura del cuidador és essencial per facilitar la qualitat de vida de qui ha d’afrontar un càncer infantil», ha dit Joana Torres, delegada d’ASPANOB amb motiu del Dia Internacional. Els pares i mares han de garantir la seva fortalesa per afrontar la situació, i el suport a qui es troba en primera línia és vital. Persones cuidadores, les seves famílies, professionals de la sanitat, del treball social, psicooncologia, docència i voluntariat, són capitals per alleujar la situació.

I tot açò, vertaders actes d’amor, en la setmana que en molts llocs del món es celebra Sant Valentí, o dia dels enamorats, en el que es succeeixen escenes romàntiques per tots els racons.