El món està veient enguany coses extraordinàries al cel. Fa uns dies va travessar el firmament el cometa C2022 E3 (ZTF) i la seva coa de color verd. No tornarà a ser visible a la Terra d’aquí a cinquanta mil anys. També es va poder llucar a l’estratosfera una columna de satèl·lits artificials llançats per Elon Musk. Per no dir que si ara aixequem la vista a l’aire es poden veure tota casta de globus, ovnis i altres objectes volants.

A Menorca, desgraciadament, no podem albirar res d'això per culpa de la tremenda contaminació que obscureix del tot el nostre celatge. Només així es pot explicar la idea del Consell que ara vol declarar tota l'Illa com una zona de baixes emissions. Una enutjosa mesura que més que caure del cel puja de l'infern, ja que d'aplicar-se restringirà la mobilitat de la gran majoria de ciutadans. Els nostres governants, que no viuen a la lluna, o tal vegada sí, ens volen fer creure que vivim en una atmosfera tan bruta i fosca que clama al cel, encara que simultàniament propugnin també la declaració de Startlight per la bona qualitat atmosfèrica. A veure qui els entén. Però si alcem els ulls veiem un panorama clar, amb la notable excepció de la central elèctrica de Maó. Per això esperem que aquesta desafortunada i innecessària ocurrència no vegi mai la llum. Primer, les persones. El cel pot esperar.