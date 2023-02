Escribo esto en jueves, Jueves Lardero o sea como el primer día de Carnaval. Mi instinto conservador me decía que tenía que haber elegido otro día para que las musas acudieran a mis neuronas, que entre tanto disfrazado, confetis y serpentinas ellas no estaban por la labor y yo tampoco. No obstante y haciendo poco caso a todo ello, me puse a tomar nota de todo aquello que iba revoloteando a mi alrededor. Pedí un cortado muy caliente y de repente se me acercó algo parecido a un marciano que luego resultó ser marciana y tras el primer amago de susto me depositó en la taza de mi humeante bebida unos cuantos y coloridos confetis. Uno que no tiene costumbre a enfrentarse cada día con algún alienígena, me pillo en blanco sin saber como reaccionar, le suelto un inocente «¿y tú de que vas»?, y claro, me encontré con la esperada respuesta, «de marciana, ¿o es que no lo ves»? Pensé por un instante si su mala o inocente milk era debida a que fuera una superviviente de alguno de esos ovnis que las fuerzas aéreas de EEUU persiguieron y derribaron hace unos días o simplemente era una adolescente disfrazada que disfrutaba con eso de echarte confetis en tu café y malograrte el desayuno. Me acordé de su familia debo reconocerlo y quien sabe si incluso fueran marcianos o fantasmas, de esos sin sábana ni cadena con bola en tobillo que pululan en cualquier época del año disfrutando en hacerte la puñeta dando sustos de infarto y sin gracia alguna sí, de esos que usted y yo nos encontramos a diario.