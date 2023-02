AMenorca no neva habitualment ni hi ha cap projecte en breu de fer unes pistes d’esquí a Monte Toro però els pares amb fills escolaritzats, ens toca viure la Setmana Blanca que comença a partir de demà mateix, i que s’allargarà fins dia 1 de març. Les opcions son meridianament clares i bé fas una estratègia a base d’avis o cangurs perquè s’encarreguin de cuidar la canalla mentre tu treballes, o directament t’agafes si pots o si et deixen unes vacances els mateixos dies, aprenent que el calendari escolar és el veritable amo i senyor de la teva vida. El més divertit de tot plegat és que si optes per marxar en aquesta mena de Setmana Santa a l’avançada, les companyies aèries que vetllen perquè puguem entrar i sortir de la nostra Illa durant tot l’any, també hi suquen pa i fan coincidir «el hambre con las ganas de comer» com diuen els castellans, dient-li al seu algoritme preferit que un dijous 23 de febrer, aprofiti per fer l’agost i si pot, que també faci el mateix l’1 de març per allò que la Diada de Balears es més institucional que popular.

Noticias relacionadas Capità Enciam La notícia Más noticias relacionadas No sé quin és l’origen de la Setmana Blanca a Menorca, que entenc no respon a cap finalitat pedagògica sinó que més aviat diria que conjuntural de ponts i aqüeductes vinculats al primer de març festiu i alhora terapèutica pel gaudi del propi professorat que en segons quines edats adolescents i pre-adolescents, s’entén que necessitin respirar. A països com França o Suïssa, em consta que està més que institucionalitzat des de fa molts anys i serveix per anar a gaudir de la neu, d’aquí el seu nom. En qualsevol cas, bon viatge a qui marxi i paciència a qui li toqui quedar.