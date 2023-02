Si vostè també és dels que sota el capó del cotxe només veu un munt de ferralla uniforme, no distingeix un carburador d’un tòner d’impressora, el càrter li sona a cosa de volcans i només sap mirar el nivell de l’oli a les ofertes del supermercat, tal vegada haurà al·lucinat com jo a l’última ITV.

A la darrera sessió d’aquesta periòdica penitència, concertada amb cita molt prèvia, i després de comprovar que aturat i sota pressió me costa identificar a la primera cada pedal, me dona error un nou test informàtic per al qual s’endolla un enorme USB a un racó del vehicle que desconeixia. I error greu, per cert, tot i que l’amable inspector me confessa que és habitual en alguns motors. No entenc ni una paraula del que m’explica sobre el motiu del fall i com s’esmena. Només que, atenció, no hi ha cap avaria, però he d’anar al taller a fer un reset i tornar a la ITV.

Al taller, també amables i generosos (el temor inicial al dispendi dolorós col·lateral es dissipa), me tornen explicar el fall. Com si fos turc. Només entenc que no han de fer res perquè ja els surt bé el test de la punyeta. I, increïble: el seu consell és que en un futur eviti anar a la ITV a primera hora del matí perquè no sé quina andròmina s’ha d’escalfar per evitar el problema. Per tant, he perdut mig matí només perquè el cotxe estava endormiscat.

Resulta que el test es fa en els cotxes més moderns. Així, la combinació de la nova tecnologia i els inflexibles protocols d’inspiració kafkiana de certs serveis provoca que el caprici matinal d’una màquina determini que s’ha de fer un tràmit que tots els implicats humans saben que és absurd. Dictadura del sistema binari: apte o no apte. I si només fos a la ITV, res. En altres rellevants tràmits la màquina diu no ha signat, falla la clau permanent, no s’ha adjuntat el (redundant) certificat, usuari no reconegut, no s’ha rebut, sense cites disponibles... I açò hi ha. Aquestes, i no les lleis que impulsen avenços socials, sí que són coses del progrés que molesten a la gent de bé, estimat Feijóo!